Nuova stella sulla scia di Sinner: l’Italia esulta

Nuova stella sulla scia di Sinner: l’Italia sembra essere in buone mani anche per il futuro. Altra vittoria e riflettori accesi

Il tennis con l’esplosione di Sinner è diventato quasi lo sport nazionale. Certo, è evidente che sarà impossibile arrivare ai numeri del calcio, che da queste parti sappiamo come sia trattato, ma è altrettanto evidente che, prendendo spunto dal numero uno al mondo, molti ragazzini si stanno avvicinando alla racchetta.

Sarà ovviamente difficile, per non dire impossibile, ripercorrere le orme di Jannik. Un campione assoluto, uno di quelli che nascono una sola volta in cento anni. Ma c’è un’atleta siciliano, secondo le informazioni che sono state riportate da OaSport, che deve essere tenuto in seria considerazione. Ora, è presto per fare qualsiasi tipo di paragone e sarà giusto lasciarlo crescere senza chissà quali pressioni. Però un’occhiata gliela diamo anche noi, riportandovi il suo nome e quello che è riuscito a fare nel corso delle ultime settimane. Così magari, quando davvero diventerà un campionissimo, e noi tutti lo speriamo, ce ne ricorderemo.

Nuova stella dopo Sinner: occhio a Federico Cinà

Il suo nome è Federico Cinà, un profilo decisamente molto interessante. “L’azzurro – si legge sul sito citato prima – dopo una lunga preparazione a Tirrenia, è andato a prendersi il successo nel torneo da 15.000 dollari a Sharm El Sheikh, regolando col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (3), sul cemento egiziano, l’americano Martin Damm (n.505 del mondo)”.

“Cinà, molto ben centrato dal lato sinistro, ha lavorato proprio per equilibrare il suo gioco e trovare soluzioni diverse per avviare un discorso di completamento. In quest’ottica va letta la gestione dei due tie-break del giovane giocatore nostrano”. Il giovane siciliano attualmente nella classifica Atp è il numero 524 del mondo. Ma è evidente che potrebbe nel corso delle prossime settimane scalare diverse posizioni in classifica. Come detto prima non c’è bisogno in questo momento di mettere chissà quale pressione addosso, bisogna lasciarlo lavorare in serenità dandogli il giusto supporto, fondamentale per crescere nel miglior modo possibile. Ovviamente tutti noi speriamo possa essere il nuovo Sinner.