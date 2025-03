Berrettini, non c’è speranza: è finita subito

Matteo Berrettini, la clamorosa smentita fa il giro dei social e del web: le cose stanno in maniera molto diversa da quello che pensavamo.

Da quando ha chiuso con Melissa Satta, Matteo Berrettini ha fatto di tutto per evitare che i paparazzi ficcassero il naso nei suoi affari privati. E ci è in parte riuscito, a dirla tutta: poco o nulla si sa della sua storia, che dovrebbe essere ancora in atto, con l’influencer Federica Lelli, già nota alle cronache rosa per essere stata fidanzata con il cantante Ultimo.

Il tennista romano ha imparato a sue spese che fama e affari di cuore mal si conciliano, motivo per il quale è stato attento, sin dall’inizio, a proteggere la sua nuova fiamma e questo amore, che è nato e si è evoluto in gran segreto. Peccato solo che sia bastata una parola di troppo, e non da parte sua, per far sì che il suo nome tornasse a rimbalzare sui rotocalchi.

I bene informati ricorderanno bene che, subito dopo Sanremo, si è parlato a lungo del presunto flirt social tra il finalista di Wimbledon 2021 e la cantante Sarah Toscano. Quest’ultima, in un’intervista, aveva ammesso di “amare” – prendiamo il verbo con le dovute pinze, s’intende – Berrettini. Matteo, imbattutosi in questa confessione, aveva scritto che la ragazza l’amava solo perché, evidentemente, non lo conosceva. E lei, con le migliori intenzioni, aveva ribattuto dicendo che a questo si poteva rimediare.

Berrettini, la smentita corre alla velocità della luce: è andata così

Tanto è bastato, ovviamente, perché si iniziasse a parlare di loro come di una nuova coppia, benché il tennista, per la verità, a parte quel commento ironico non si sia curato troppo della Toscano.

E visto che il pettegolezzo continuava ad insinuarsi su vari fronti, Sarah ha dovuto smentire tutto quanto e chiarire, una volta per tutte, cosa realmente stesse accadendo con l’ex numero 6 del mondo. “Io e Matteo? Ma magari! – ha detto la 19enne di Vigevano a Rds Next – Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta: “Come è successo? Sono nel metaverso?”. È da lì è nata questa voce: “Sono innamorati, si sentono…”. Non esageriamo“.

Dopo aver spiegato come stiano veramente le cose, però, la Toscano ha voluto essere sincera: “Sarebbe bello per entrambi! – ha osservato – Ma per ora la nostra conversazione è finita lì…”. La speranza è l’ultima a morire, certo, ma chissà se anche la bella Federica Lelli la pensa così…