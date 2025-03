Pronostico Nottingham Forest-Ipswich Town: il turnover non incide sul risultato

Nottingham Forest-Ipswich Town è un match valido per il quinto turno di FA Cup e si gioca lunedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

L’FA Cup per cercare di riprendere slancio in vista del prossimo impegno di campionato, in cui i Garibaldi Reds riceveranno la visita del Manchester City. Sì, il Nottingham Forest tenterà di sfruttare il quinto turno della coppa nazionale più prestigiosa per ritrovare fiducia nei propri mezzi: nelle ultime tre giornate di Premier League gli uomini di Nuno Espirito Santo sono tornati sulla terra, conquistando un solo punto tra Fulham, Newcastle ed Arsenal, frutto del pareggio di mercoledì scorso con i Gunners (0-0).

Nulla di così preoccupante, dal momento che la stagione del Forest rimane eccezionale: nessuno si aspettava che a marzo i Tricky Trees sarebbero stati addirittura terzi in classifica, in piena zona Champions League.

Emozioni che dalle parti di Nottingham non provavano più da decenni, avendo rimesso piede in massima serie soltanto due anni fa. Il sogno Europa, in ogni caso, è ancora vivo, sebbene alle spalle della squadra di Espirito Santo adesso ci siano diversi club pronti al sorpasso. E non è da escludere che il pass per una manifestazione continentale possa arrivare anche attraverso la vittoria dell’FA Cup, che il Forest non vince dal lontano 1959. Sbarazzatisi non senza fatica di Luton Town ed Exeter, due formazioni che militano in categorie inferiori, i Reds mettono nel mirino i quarti di finale: l’ostacolo, in questo caso, si chiama Ipswich Town, terzultimo in Premier League. I Tractor Boys, così come le altre due neopromosse Leicester e Southampton, sembrano destinati ad un immediato ritorno in Championship. Nella scorsa settimana è arrivato un altro k.o., stavolta contro il Manchester United ad Old Trafford (3-2). Un solo punto nelle ultime sette giornate per la squadra guidata da Kieran McKenna, che ora deve recuperare cinque lunghezze ai Wolves quartultimi.

Come vedere Nottingham Forest-Ipswich Town in diretta tv e streaming

La sfida Nottingham Forest-Ipswich Town, valida per il quinto turno di FA Cup ed in programma lunedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nuno Espirito Santo dovrebbe effettuare parecchi cambi rispetto all’ultimo match di campionato ma crediamo che anche con tante riserve in campo il Nottingham Forest rimanga favorito. Sulla falsariga del confronto dello scorso novembre (1-0), anche stavolta i Garibaldi Reds dovrebbero riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Ipswich Town

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Sels; da Silva Moreira, Boly, Morato, Moreno; Sangaré, Yates, Danilo; Ramón Sosa, Jota Silva, Awoniyi.

IPSWICH TOWN (4-5-1): Palmer; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Cajuste, Morsy, Philogene, Szmodics, Clarke; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0