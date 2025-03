Berrettini ha mentito: sbugiardato dall’Atp

L’Association of tennis players ha scoperto tutto e Matteo Berrettini non la passerà liscia: ecco cosa ha combinato il tennista romano.

Non si può dire che la trasferta negli Emirati Arabi sia stata un fiasco. Sarà vero, magari, che Matteo Berrettini non è riuscito ad andare al di là dei quarti né a Doha e né a Dubai, ma è innegabile che abbia giocato sei partite di altissimo livello e che questi match gli siano stati utilissimi per il prosieguo della stagione.

Uno su tutti, quello che ha disputato, lo scorso giovedì, contro uno Stefanos Tsitsipas in versione deluxe come non lo si vedeva da tempo. I due ex top ten hanno giocato una partita memorabile e la differenza tra loro, in termini di performance, è stata infinitesimale, come si evince chiaramente dai punteggi del primo e del terzo parziale. Anziché pensare al fatto che abbia perso l’occasione di approdare in semifinale, dunque, è meglio concentrarsi su quello che di buono questa trasferta gli ha lasciato.

Adesso, infatti, possiamo dirlo ad alta voce: il martello nostrano è tornato e sembra avere tutta l’intenzione di riprendersi ciò che, per forza di cose, ha dovuto lasciare per strada negli ultimi 2 anni. Ma dovrà fare i conti, prima di buttarsi a capofitto in questa impresa, con l’ondata di “polemiche” generata da un video circolato nelle scorse ore.

Berrettini, la verità è saltata fuori: l’ha fatta grossa

Iniziamo col dire che la clip in questione è stata diffusa a mezzo social dall’Association of tennis players, che ha coinvolto il nostro Berrettini in un gioco senza scrupoli, dal nome già di per sé estremamente emblematico. Si chiama “Non l’ho mai fatto”, per cui il tennista ha dovuto ammettere, con una telecamera puntata in faccia, alcuni dei suoi segreti più reconditi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DDF Tennis Championships (@ddftennis)



Grazie a questo gioco spietato abbiamo scoperto, dunque, che Matteo ha mentito spudoratamente e clamorosamente. Fortuna che ci ha pensato l’Atp a sbugiardarlo in pubblica piazza. La domanda che ha fatto sì che la verità venisse allo scoperto è stata la seguente: “Hai mai mentito ad un primo appuntamento?”.

Ebbene, Berrettini ha preferito glissare e non rispondere, il che è già, in realtà, una risposta chiarissima. Ha riso e ha poi detto “La prossima”, lasciando intendere di averlo fatto eccome e di non essere stato del tutto sincero, qualche volta, in passato.