Wild card per Berrettini: dopo Dubai si vola in Spagna

Matteo Berrettini è già pronto per una nuova avventura: ecco cosa ha deciso di fare dopo l’importantissima trasferta negli Emirati Arabi.

Ci ha messo un po’ per ingranare. E ci sta, avendo lui perso la continuità a causa dei continui stop & go che hanno contraddistinto gli ultimi due anni della sua carriera. Ma giocare a tennis è un po’ come andare in bici e gli è bastato giocare più frequentemente del solito per ritrovare la sua vecchia forma fisica e quella forza mentale che è sempre stata il suo valore aggiunto.

Tutto si può dire, quindi, tranne che la trasferta negli Emirati Arabi non abbia dato buoni frutti. Ne ha dati eccome e Matteo Berrettini, per ovvie ragioni, non potrebbe essere più felice di così. Il peggio – facciamo i dovuti scongiuri – sembrerebbe essere finalmente alle spalle. Davanti a sé, dunque, il martello romano ha non solo una stagione intera da godersi da cima a fondo, ma anche tante avventure da fare a margine della stessa. Come quella, appunto, nella quale ha deciso di tuffarsi a capofitto.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i social network, più precisamente mediante i canali ufficiali dell’Atp. Il video da essa pubblicato non lascia spazio ad alcuna interpretazione ed è certo, dunque, che il finalista di Wimbledon 2021 abbia richiesto e ottenuto una wild card che gli spalancherà, di fatto, le porte di un evento decisamente unico nel suo genere.

Berrettini sull’isola dell’amore: dal tennis ai reality show

No, contrariamente a quello che starete pensando in questo momento non si tratta di un torneo del circuito maggiore, e neppure di un’esibizione con premi milionari in palio. Si tratta bensì, udite udite, di un reality show.

Matteo non vi prenderà parte seriamente, s’intende. Non adesso, per lo meno, che ha ritrovato la forma fisica e ha solo voglia di giocare a più non posso. Molto semplicemente, l’Atp ha coinvolto lui e qualche altro giocatore in un simpatico giochino social, chiedendo loro quale collega sarebbe adatto a partecipare a Love Island, il reality show spagnolo in cui una manciata di concorrenti vive in una villa a Gran Canaria senza poter avere alcun contatto con il mondo esterno.

Matteo ha spedito sull’isola dell’amore Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz e Andrea Vavassori, ma anche se stesso: “Mi darei una wild card”, ha detto all’Atp, ammettendo di voler sbirciare da vicino quello che potrebbe accadere nel reality show delle coppie. E chissà che la produzione non decida realmente di assoldarlo… Magari un po’ più in là.