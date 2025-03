Pronostico Newcastle-Brighton: gol attesi anche senza il cannononiere

Newcastle-Brighton è un match valido per il quinto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 14:45: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

In piena corsa per l’Europa in campionato, il Newcastle non sta snobbando neppure le coppe nazionali. In FA Cup i Magpies vogliono replicare il percorso effettuato in League Cup, competizione in cui il prossimo 16 marzo avranno la possibilità di disputare la finale, in programma a Wembley contro il Liverpool, e di sollevare il trofeo (evento che non si verifica dal lontano 1955).

Nella coppa più prestigiosa invece i bianconeri hanno giocato soltanto due partite, entrambe contro squadre di categoria inferiore. Prima il Bromley, abbattuto 3-1, poi il Birmingham, eliminato in seguito ad un pirotecnico 3-2. Per raggiungere i quarti stavolta dovranno avere la meglio su una squadra di Premier League, il Brighton, che nel turno precedente si è presa lo scalpo del più quotato Chelsea (2-1). Anche i Seagulls, grazie alle tre vittorie di fila in campionato (l’ultima è arrivata in settimana contro il Bournemouth, piegato 2-1 all’Amex Stadium), fanno parte di quel nutrito gruppo di squadre che può ambire ad uno slot europeo: martedì scorso, dopo il successo con i rossoneri, gli uomini di Fabian Hurzeler sono saliti all’ottavo posto in classifica, portandosi guarda caso a -1 dal Newcastle. Nel turno infrasettimanale invece i Magpies non sono riusciti ad evitare la sconfitta ad Anfield (2-0) contro il Liverpool capolista nell’antipasto della finale di League Cup: Szoboszlai e Mac Allister hanno inflitto la seconda sconfitta esterna di fila alla squadra di Eddie Howe.

Il Newcastle schiererà senza alcun dubbio una formazione competitiva ma spicca l’assenza dell’attaccante Isak, che ha saltato pure il match con i Reds di Arne Slot. Poco turnover anche per Hurzeler: il giovane allenatore svizzero potrebbe riproporre lo stesso undici che ha affrontato il Bournemouth.

Come vedere Newcastle-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida tra Newcastle e Brighton, valida per il quinto turno di FA Cup ed in programma domenica alle 14:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

St James’ Park è sempre uno stadio difficile da espugnare ma occhio al momento positivo del Brighton. Molto probabilmente i Seagulls diranno la loro in questa sfida, che potrebbe trascinarsi anche dopo i 90 regolamentari. Ci aspettiamo almeno una rete per parte a differenza di quanto accadde ad ottobre in Premier League (0-1 per il Brighton).

Le probabili formazioni di Newcastle-Brighton

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Wilson, Gordon.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Webster, van Hecke, Estupinan; Baleba, Hinshelwood; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2