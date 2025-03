Pronostico Manchester United-Fulham: Amorim senza pace

Manchester United-Fulham è un match valido per il quinto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

L’Europa League e l’FA Cup per il Manchester United rappresentano delle preziose scorciatoie nel caso in cui i Red Devils – ipotesi al momento assai probabile – non riuscissero a staccare un pass per l’Europa a fine stagione attraverso il campionato. Nonostante il successo ottenuto mercoledì scorso nel turno infrasettimanale contro il neopromosso Ipswich Town – peraltro battuto a fatica 3-2 ad Old Trafford, malgrado l’uomo in meno per il rosso a Dorgu – la squadra di Ruben Amorim rimane 14esima in classifica, distante 10 lunghezze da quel settimo posto che con ogni probabilità a maggio significherà Conference League.

Il tecnico portoghese, dunque, non può permettersi di snobbare queste due manifestazioni. Soprattutto l’FA Cup, di cui peraltro lo United è detentore, avendola vinta nella passata stagione grazie al successo in finale contro i cugini del City. Nelle due gare disputate finora i Red Devils l’hanno prima spuntata ai rigori con l’Arsenal – lo scorso gennaio era finita 1-1 all’Emirates Stadium – e si sono successivamente imposti 2-1 sul Leicester dell’ex van Nistelrooy. Nel quinto turno li attende un altro club di Premier League, l’ostico Fulham di Marco Silva, che nell’attuale graduatoria del massimo campionato inglese ha 9 punti in più dello United.

I Cottagers hanno già affrontato 2 volte in stagione i Red Devils. In campionato hanno perso sia all’andata che al ritorno e sempre con il risultato di 1-0. Sì, nonostante l’annata disastrosa il Man United continua ad essere una sorta di tabù per i londinesi, che contro di loro hanno prevalso a malapena in un’occasione negli ultimi 21 confronti in tutte le competizioni. Il Fulham è reduce dalla vittoria in trasferta con il Wolverhampton (1-2), grazie alla quale ha subito voltato pagina dopo la sconfitta casalinga nel derby con il Crystal Palace.

Le assenze non mancano né da una parte né dall’altra. Amorim non avrà, oltre a Dorgu (squalificato), neanche Mainoo, Mount, Lisandro Martinez, Diallo, Evans e Shaw. Nel Fulham assenti Smith Rowe, Tete e Wilson.

Come vedere Manchester United-Fulham in diretta tv e streaming

Manchester United-Fulham, match valido per il quinto turno di FA Cup ed in programma domenica alle 17:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Difficile dare fiducia a questo United nonostante le due vittorie stagionali con il Fulham. La sensazione è che i Cottagers stavolta possano impensierire seriamente una squadra priva di certezze ed alle prese con numerose assenze. I Red Devils in casa non tengono la porta inviolata dal 1 dicembre: probabile che i londinesi riescano a segnare almeno una rete. E non sarebbe una sorpresa se si arrivasse a giocare i supplementari.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, de Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dalot; Garnacho, Bruno Fernandes; Zirkzee.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Traoré, Pereira, Iwobi; Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2