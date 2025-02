Pronostico Napoli-Inter: assenza pesante nella sfida scudetto

Napoli-Inter è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Lo scudetto si decide al Maradona? No, perché il campionato è ancora molto lungo. Ma non c’è alcun dubbio sul fatto che l’esito dell’attesissima sfida tra Napoli e Inter possa in qualche modo indirizzare la lotta per il tricolore, ancora molto incerta. Fuga nerazzurra oppure immediato controsorpasso da parte dei partenopei?

In realtà gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Antonio Conte non sono più gli unici competitor: l’Atalanta si è rifatta sotto dopo la goleada rifilata all’Empoli ed in caso di vittoria contro il Venezia – la Dea scenderà in campo a qualche ora dall’inizio del big match – potrebbe addirittura raggiungere l’Inter in vetta alla classifica.

I bergamaschi hanno 3 punti in meno dei campioni in carica e sono a -2 dal Napoli, sconfitto domenica scorsa a Como (2-1) e scavalcato dai nerazzurri, che invece non hanno sbagliato contro il Genoa (1-0), castigato da un gol di Lautaro Martinez nel finale. Il calo della squadra di Conte, che nel mercato di gennaio si è privata di uno dei giocatori più talentuosi come Kvaratskhelia senza rimpiazzarlo adeguatamente, è sotto gli occhi di tutti. Gli azzurri, alle prese anche con infortuni eccellenti, non riescono più a vincere. Dopo tre pareggi di fila si sono arresi ai lariani di Cesc Fabregas, incassando la prima sconfitta a distanza di quasi 3 mesi dall’ultima. L’Inter, al contrario, sembra sia riuscita a voltare pagina dopo le due sconfitte esterne consecutive contro Fiorentina e Juventus: oltre al successo di San Siro con il Genoa, i nerazzurri in settimana hanno pure staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove affronteranno i cugini del Milan. Arnautovic e un rigore del redivivo Calhanoglu hanno rispedito a casa la Lazio, piegata 2-0 nonostante il totale turnover.

Napoli-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Scelte forzate per Conte, che contro l’Inter dovrà fare a meno anche di Anguissa a centrocampo. Al posto del camerunense, alle prese con un problema al soleo ed in infermeria insieme a Mazzocchi e David Neres, giocherà uno degli acquisti effettuati nel mercato invernale, l’ex Bournemouth Billing. L’allenatore salentino spera di riavere Olivera – l’uruguagio dovrebbe accomodarsi almeno in panchina – ma dal 1′ riproporrà il 3-5-2 puro con Politano e Spinazzola sulle fasce e la coppia Raspadori-Lukaku in attacco.

Nell’Inter tornano i titolari dal 1′ dopo le rotazioni nel match di Coppa Italia con la Lazio. Da valutare, ad ogni modo, le condizioni di Thuram: se non dovesse farcela Inzaghi affiancherà Taremi a Lautaro Martinez. Problemi sulle fasce: dopo lo stop di Darmian gli unici due esterni a disposizione del tecnico piacentino sono rimasti Dumfries e Dimarco. La difesa sarà formata da Pavard, Acerbi e Bastoni.

Come vedere Napoli-Inter in diretta tv e in streaming

Napoli-Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.10 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotata invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’inerzia, dopo le ultime partite, sembra essersi spostata dalla parte dell’Inter, che pur brillando meno del solito è riuscita ad approfittare dei passi falsi del Napoli, tornato improvvisamente sulla terra dopo i tre pareggi di fila con Roma, Udinese e Lazio e soprattutto la sconfitta di Como. Gli infortuni, poi, continuano a tormentare Conte, che dovrà affrontare uno dei match più importanti della stagione senza due titolarissimi come Anguissa e Neres. In queste condizioni, dunque, sarà complicato avere ragione di un’Inter che invece ha ritrovato i suoi giocatori migliori. Occhio però a sottovalutare la resilienza degli azzurri e l’effetto “Maradona”. La squadra di Inzaghi, peraltro, ha conquistato un solo punto nelle ultime tre trasferte: un pareggio, risultato uscito fuori negli ultimi due precedenti, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Napoli-Inter: chi vince? Napoli

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1