Pronostico Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen: pokerissimo con gol

Eintracht-Bayer è una partita della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sì, senza dubbio il pensiero per il Bayer Leverkusen, secondo in classifica nella Bundesliga, è verso gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco nel derby tedesco che l’urna di Nyon ha deciso di assegnare. Ma prima c’è una sfida difficile, contro il Francoforte, che serve soprattutto per il morale, e per non presentarsi con il muso lungo a quello che sarà l’appuntamento più importante della stagione della squadra che deve difendere il titolo ma che sa già adesso che è difficilissimo.

Sono otto i punti di distacco tra il Leverkusen e il Bayern Monaco e, nel momento in cui la squadra di Xabi Alonso scenderà in campo, saprà pure qual è stato il risultato dei rivali. Sarà senza dubbio un motivo di motivazione in più, in ogni caso, e questo nell’arco dei 90′ potrebbe fare la differenza a favore del Leverkusen. Direte voi, sembra tutto incanalato verso una vittoria ospite? Noi la vediamo così, nonostante il Francoforte sia terzo in classifica in questo momento. Ma tra le prime due del massimo campionato tedesco e tutte le altre ci sono molte categorie di differenza, e lo sappiamo. E lo abbiamo visto che in giro per l’Europa.

E poi c’è anche un dato statistico che viene in nostro soccorso ed è quello relativo agli incroci tra queste due formazioni: negli ultimi quattro incroci sono arrivate altrettante vittorie del Leverkusen, nettamente più forte, e in 3 casi su 4 entrambe le formazioni hanno trovato la via della rete. Crediamo possa andare così anche stavolta.

Come vedere Eintracht-Bayer in diretta tv e streaming

Eintracht-Bayer è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vittoria del Leverkusen che nella peggiore delle ipotesi manterrà inalterato il distacco dal Bayern Monaco in attesa dell’andata degli ottavi di Champions League in programma la prossima settimana. Match da almeno un gol per squadra e quindi da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Eintracht-Bayer

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Collins, Nkounkou, Theate; Kristensen, Larsson, Hijlund, Knauff; Bahoya, Uzun; Ekitike.

LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapdoba, Tah, Hermoso; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3