Pronostici Bundesliga 1 marzo: può sbloccarsi anche in trasferta

Bundesliga, a caccia di conferme il Borussia Dortmund di Niko Kovac dopo il 6-0 rifilato una settimana fa all’Union Berlino: pronostici.

Lo show di Serhou Guirassy, sabato scorso, ha regalato la prima gioia in Bundesliga a Niko Kovac da quando è al timone del Borussia Dortmund. L’attaccante guineano, arrivato a quota 13 reti con il poker rifilato all’Union Berlino – strapazzato 6-0 al Signal Iduna Park – è stato il grande protagonista della vittoria roboante dei gialloneri. Una bella boccata d’ossigeno dopo due sconfitte consecutive in campionato.

Tuttavia, per abbandonare la zona anonima della classifica – il Borussia attualmente è soltanto decimo – Emre Can e compagni sono obbligati a dare continuità al successo con i capitolini. L’obiettivo è rientrare in corsa per il quarto posto, oggi distante 7 punti. Per riuscirci la squadra di Kovac dovrà sbloccarsi anche in trasferta, dove l’ultima affermazione risale al 22 dicembre.

In questo turno il Borussia Dortmund potrebbe approfittare del momento complicato del St. Pauli, reduce da tre sconfitte consecutive in cui i marroni di Amburgo non sono riusciti a segnare neppure una rete. La neopromossa ha ancora un margine importante sulla terzultima (+4), ma sarà difficile invertire il trend contro un Dortmund più pimpante rispetto a qualche settimana fa e che non può più commettere passi falsi se non vuole restare fuori dalla prossima Champions League.

Proverà a voltare subito pagina anche l’altro Borussia, nello scorso turno crollato davanti al proprio pubblico con l’Augsburg (0-3) in una partita certamente condizionata dall’espulsione di Omlin dopo 28 minuti. Il Monchengladbach, nono ed in corsa per l’Europa, dovrebbe tornare a fare punti in casa dell’Heidenheim, penultimo in classifica. Irossoblù sono reduci dall’ottimo 2-2 di Lipsia ma nelle cinque gare precedenti hanno incassato solamente sconfitte, uscendo pure dalla Conference League.

Le previsioni sulle altre partite

I troppi pareggi stanno ostacolando i piani di rimonta del Lipsia. Il 2-2 con l’Heidenheim è stato il quinto nulla di fatto nelle ultime 6 giornate di campionato. Il Friburgo quarto ha soltanto un punto in più dei Roten Bullen ma di questo passo il rischio di farsi riacciuffare dalle squadre che al momento sono dietro diventa sempre più concreto.

Peraltro la sfida con il Mainz, che ha gli stessi punti del Lipsia in classifica, nasconde molte insidie: i Nullfunfer nelle ultime due giornate hanno approfittato del calendario favorevole (Heidenheim, St. Pauli) per portare a casa due vittorie importantissime. Mainz che quindi può mettere in difficoltà una squadra ancora claudicante come quella di Marco Rose: i gol non dovrebbero mancare. Sogna l’Europa anche il Wolfsburg, che non perde da 5 turni (4 pareggi e una vittoria per i Lupi): gli uomini di Ralph Hasenhuttl tenteranno di allungare la striscia positiva in casa di un Werder Brema che perde ininterrottamente da tre giornate e che deve ancora riprendersi dallo scioccante 5-0 di Friburgo. Equilibrio, infine, nello scontro diretto tra Bochum e Hoffenheim: rinati in seguito all’arrivo del tecnico Dieter Hecking, i biancoblu sono tornati a credere nella salvezza e stanno cercando di ridurre il divario dalla quartultima, che ha 4 punti in più.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Heidenheim-Borussia Monchengladbach)

Borussia Dortmund (in St. Pauli-Borussia Dortmund)

Wolfsburg o pareggio (in Werder Brema-Wolfsburg)

La partita da almeno tre gol complessivi

St. Pauli-Borussia Dortmund

Bochum-Hoffenheim

Bundesliga: la partita da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Borussia Monchengladbach

Lipsia-Mainz

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “Gol” in Lipsia-Mainz è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

