Pronostico West Ham-Leicester: non ha mai vinto due volte di fila

West Ham-Leicester è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il West Ham ha avuto un sussulto d’orgoglio, espugnando nientepopodimeno che l’Emirates Stadium ed infliggendo la prima sconfitta casalinga ai cugini dell’Arsenal (0-1), che fino al derby con gli Hammers erano ancora imbattuti davanti al proprio pubblico in Premier League. Per Graham Potter e i suoi uomini si è trattato del primo successo dopo quattro partite in cui avevano raccolto a malapena un punto.

Pur essendo agevolato dalla superiorità numerica per circa un tempo – espulso Lewis-Skelly ad inizio ripresa – il West Ham ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali, tenendo testa alla seconda forza del campionato: gli Hammers si sono difesi in maniera ordinata dopo aver sbloccato la partita con Bowen ma non hanno mai rinunciato a creare gioco.

Per provare a risalire una classifica che al momento vede Soucek e compagni al sedicesimo posto – la zona retrocessione è in ogni caso lontanissima, con la terzultima distante 13 punti – ora serve maggiore continuità. Rappresenterebbe un preoccupante passo indietro non battere una squadra in grossa difficoltà come il Leicester, destinata probabilmente a tornare subito in Championship insieme alle altre due neopromosse, Ipswich Town e Southampton. Ruud van Nistelrooy non è riuscito a risollevare le sorti delle Foxes e adesso rischia pure l’esonero: il Leicester ha incassato la bellezza di 10 gol nelle ultime tre partite (Everton, Arsenal e Brentford) senza segnarne neanche uno. Soltanto il fanalino di coda Southampton (61) ha subito più reti della squadra guidata dal tecnico olandese (59).

Come vedere West Ham-Leicester in diretta tv e in streaming

West Ham-Leicester è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 2.10 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Malgrado qualche assenza importante (mancheranno all’appello Paquetà, Fullkrug, Antonio e Summerville) il pur altalenante West Ham dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Leicester che dà la sensazione di colare a picco. Vista l’inconsistenza dal punto di vista realizzativo da parte delle Foxes nelle ultime tre partite non ci sentiamo di escludere un clean sheet degli Hammers, che in caso di vittoria portarebbero a casa due vittorie di fila per la prima volta in stagione.

Le probabili formazioni di West Ham-Leicester

WEST HAM (4-3-3): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Scarles; Soucek, Ward-Prowse, Alvarez; Bowen, Ferguson, Kudus.

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Ndidi, Soumaré; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0