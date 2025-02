Pronostico Stoccarda-Bayern Monaco: nona sinfonia servita

Stoccarda-Bayern Monaco è una partita della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Chiudere i conti in Bundesliga, o almeno cercare di mantenere invariato il distacco dalle altre, per cercare di concentrarsi al meglio sulla Champions, visto che l’urna di Nyon ha deciso per il derby. Anticipa al venerdì sera il Bayern Monaco di Kompany, che va a giocare sul campo difficile dello Stoccarda con un solo obiettivo: prendersi i tre punti e mettersi al sicuro in campionato per poi indirizzare tutte le energie verso la massima competizione europea.

Andare agli ottavi con 8 punti di vantaggio sul Leverkusen, o almeno 8 punti, sarebbe un segnale importante anche per la squadra che dovrà essere affrontata in Champions che, come sappiamo, è proprio quella di Xabi Alonso. Detto che il campo dello Stoccarda è difficile, ma non impossibile, è evidente che il Bayern Monaco parta con tutti i favori del pronostico. Anche perché il momento dei padroni di casa è difficile: nelle ultime cinque partite lo Stoccarda ha vinto solo una volta e quindi si è allontanato dalla zona Champions. A differenza di quanto fatto vedere dal Bayern che sì, anche con qualche sofferenza in un paio di partite – vedi Leverkusen oppure spareggio contro il Celtic in casa – ha messo un filotto di 8 risultati utili di fila. Una striscia che non verrà proprio interrotta nella serata di venerdì. La forza della squadra ospite è sotto gli occhi di tutti, una forza che difficilmente lo Stoccarda riuscirà a fermare.

Come vedere Stoccarda-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Stoccarda-Bayern Monaco è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il match un gol per squadra lo regalerà, anche perché abbiamo visto come la difesa del Bayern Monaco sia tutt’altro che granitica nell’ultimo periodo. Però alla fine i bavaresi riusciranno comunque a portare i tre punti a casa, in un match che di conseguenza si chiuderà con almeno tre reti complessive. Forse qualcuno in più.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Bayern Monaco

STOCCARDA (4-4-2): Nubel; Stergiou, Chabot, Jelttsch, Mittelsdat; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Woltemade.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3