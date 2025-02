Pronostico Bournemouth-Wolverhampton: rivincita in dieci giorni

Bournemouth-Wolverhampton è una partita degli ottavi di finale di Fa Cup e si gioca sabato alle 16:00: formazioni e pronostico

In Inghilterra ci si ferma per la Fa Cup. Sì, proprio così, in questo fine settimana sono in programma gli ottavi di finale di Coppa e ci sono diverse squadre di Premier League impegnate. E arrivati a questo punto della manifestazione è evidente che tutte vogliono cercare di arrivare in fondo. Lo sappiamo.

Un bel duello senza dubbio è quello tra Bournemouth e Wolves. Due squadre che in campionato stanno vivendo due momenti diametralmente opposti: i padroni di casa poco fuori dalla zona Europa, ma con buone possibilità di raggiungerla da qui alla fine dell’anno; gli ospiti invece poco fuori dalla zona rossa della classifica, quella che vorrebbe dire retrocessione. Evidente che questo influirà sull’approccio mentale del match, con i rossoneri che appaiono favoriti e pronti, inoltre, anche a prendersi una bella rivincita pochi giorni dopo un risultato davvero inaspettato.

Sì, perché lo scorso 22 febbraio nella gara valida per la giornata numero 26 della Premier League, gli ospiti con un colpo di coda incredibile e sfruttando la superiorità numerica arrivata poco dopo la metà del primo tempo, sono riusciti a prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino. Evidente che la differenza in questo caso l’abbia fatta l’espulsione di Zabarnyi. Ma a parità di uomini il Bournemouth è oggettivamente superiore in questo momento, soprattutto sotto il profilo mentale.

Come vedere Bournemouth-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Wolverhampton, valida per gli ottavi di finale di FA Cup ed in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria, rivincita e passaggio del turno. Tutto in un pomeriggio. Il Bournemouth parte con tutti i favori del pronostico e in un pomeriggio importante si spingerà fino ai quarti di finale dell’Fa Cup. Match che dovrebbe regalare anche una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Wolverhampton

BOURNEMOUTH (4-3-3): Kepa; Cook, Hill, Huijsen, Kerkez; Scott, Adams; Tavernier, Kluivert, Sinisterra; Ouattara

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Johnstone; Doherty, Toti, Bueno; Semedo, Andre, Gomes, Ait-Nouri; Cunha, Munetsi; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1