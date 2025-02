Brusca frenata Ferrari, salta il mondiale: annuncio devastante

Brusca frenata Ferrari: le parole di Vasseur non aiutano i tifosi. Ecco cos’ha detto il team principal della Rossa.

I sogni sono fatti per essere realizzati. E in Ferrari senza dubbio si sogna, soprattutto dopo l’arrivo di Hamilton. La coppia di piloti è forse la più forte dentro al Circus: nessuno ha due pezzi da novanta come Charles Leclerc e come il sette volte campione del mondo. Quindi l’attesa e le aspettative sono altissime.

Premesse belle, senza dubbio, ma a cercare di far capire che la Ferrari non può essere proprio davanti a tutti ci ha pensato Vasseur. Il team principal ha parlato ad Auto Hebdo, e ha detto questo: “Chi dice che noi siamo i favoriti si dimentica la McLaren – le parole di Frederic Vasseur intervistato dalla testata francese Auto Hebdo – la McLaren è in una posizione migliore rispetto a noi. Siamo arrivati all’ultimo anno di questo ciclo tecnico e regolamentare, trovare dei guadagni prestazionali è sempre più difficile. È vero che noi abbiamo fatto più punti nelle ultime otto gare del 2024 rispetto a loro, ma avevano un vantaggio prestazionale che non sono riusciti a sfruttare appieno a causa di alcuni episodi o di piccoli inconvenienti o problemi. Dobbiamo migliorare di 2-3 decimi in più rispetto a quanto migliorerà la McLaren, se ci riusciremo niente ci sarà precluso“.

Brusca frenata Ferrari: l’annuncio di Vassuer

“Sarà difficile riscontrare degli incrementi prestazionali sensibili nel corso dell’anno rispetto a quello che si vedrà nelle prime gare – ha detto ancora – prima o poi tutti dovremo pensare al 2026, sicuramente non mi aspetto di poter migliorare drasticamente le prestazioni della nostra macchina come siamo riusciti a fare nel 2024″.

Insomma, se da un lato c’è la voglia e l’intenzione di essere primi, di rimanere in testa, di dimostrare che la Ferrari è tornata, dall’altro c’è da fare attenzione alla realtà dei fatti secondo Vassuer, che avendo un ruolo diverso da quello di un semplice tifoso, deve per ovvi motivi cercare di mettere un freno a tutti che sono i possibili entusiasmi che secondo lui non sono nemmeno così giustificati. Noi ovviamente speriamo che si sbagli.