Pronostico Tottenham-Manchester City: si chiude la serie

Tottenham-Manchester City è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta interna contro il Liverpool, arrivata qualche giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid, ci ha detto una cosa: il ciclo del Manchester City di Guardiola è ufficialmente finito. Rimane solamente la possibilità di giocarsi un posto nella prossima massima competizione europea, una situazione nuovissima per l’allenatore catalano, che forse, arrivati a questo punto, pensa che avrebbe potuto lasciare prima.

Sarà comunque una serata importante per il City, che si potrebbe ritrovare con un mezzo sorriso, vale a dire l’aggancio al Nottingham al terzo posto. E come? Vincendo appunto sul campo del Tottenham e sfruttando la possibile, probabile, affermazione dell’Arsenal sul campo della formazione che attualmente è davanti ai Citizens. Direte, tutto semplice? Beh, c’è da sottolineare che gli Spurs stanno sicuramente attraversando quello che è il loro momento migliore della stagione: due vittorie di fila, e una situazione di infortunati che è rientrata quasi del tutto. Ma la serie è destinata a chiudersi nella serata di mercoledì. Non possiamo immaginare oggettivamente un City perdente di nuovo con tutti i giocatori di qualità altissima che ha in rosa.

Vero che tutto questo è già successo, ma a differenza della fine dell’anno scorso, quando non sembrava proprio ci potesse essere una soluzione a tutti i problemi, questa nel corso dei mesi è un po’ arrivata. Quindi, vittoria esterna.

Come vedere Tottenham-Manchester City in diretta tv e in streaming

Tottenham-Manchester City è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.99 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe le squadre troveranno la via della rete. Ma a vincere sarà il Manchester City, che almeno si metterà alle spalle, in qualche modo, la brutta figura interna contro il Liverpool dello scorso weekend.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Gonzalez, Kovacic; Savinho, Silva, Doku; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2