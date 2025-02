Pronostico Liverpool-Newcastle: Slot non conosce ostacoli

Liverpool-Newcastle è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con la semplice vittoria sul campo del Manchester City dello scorso weekend, il Liverpool ci ha fatto sapere due cose. La prima: al momento non c’è partita in Premier League con nessuno e Arne Slot è riuscito in poco tempo a prendere per mano una squadra che non vinceva il campionato da molti anni e che si avvia, con semplicità, a farlo.

L’altro messaggio è che è finita l’era del City, distrutto in tutte le zone del campo. Una squadra che gioca a meraviglia quella Reds, una squadra che fa tutto alla perfezione e che non vuole mollare nulla da qui alla fine della stagione. Ovvio che contro il Newcastle abbiamo una favorita, dettata dal momento di forma e dalle qualità che scenderanno in campo. Sì, i bianconeri di Tonali, sono forse uno degli ultimi ostacoli alla corsa promozione. Poi il calendario è tutto in discesa e quindi ci si potrà concentrare anche in Champions che torna la prossima settimana.

Per il Newcastle, ovviamente, sarà una serata difficile che potremmo anche definire amara. Perché la truppa di Howe, che in questo momento è quinta in classifica, potrebbe perdere il treno europeo visto che da quelle parti, nelle zone che contano della graduatoria, è tutto compresso. Insomma, un risultato che ovviamente è scritto in tutto e per tutto.

Il pronostico

Senza nessun tipo di problema il Liverpool si prenderà una vittoria importante per il proprio cammino in Premier League. Gara, questa, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Liverpool-Newcastle

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Willock, Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1