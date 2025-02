Pronostico Lipsia-Wolfsburg: rivincita servita dopo la legnata

Lipsia-Wolfsburg è una gara valida per i quarti di finale di Coppa di Germania: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Oltre a prendersi la qualificazione alla semifinale di Coppa di Germania, che avvicina un titolo e quindi, senza dubbio, è un fattore da tenere in seria considerazione, l’obiettivo del Lipsia per questa partita è anche un altro. E non è nemmeno in questo caso da sottovalutare.

Nell’ultimo confronto che c’è stato tra queste due squadre, lo scorso 30 novembre in campionato, il Wolfsburg ha letteralmente umiliato la formazione di casa, vincendo 5-1 in trasferta e dando un serio scossone ad una squadra che nel corso degli ultimi anni è molto cresciuta. Ecco, il Lipsia si vuole anche prendere una bella rivincita ed è pure per questo motivo che non ci dovrebbe essere, stando anche a quelle che sono le previsioni della vigilia, chissà quale turnover. Né da un lato e nemmeno dall’altro, c’è da dirlo.

C’è anche un dato statistico che deve essere sottolineato: il Lipsia è una squadra dominatrice in questa manifestazione: nelle ultime 17 gare disputate in Coppa di Germania sono arrivate la bellezza di 16 vittorie, un segno questo che i padroni di casa ci tengono, eccome, al risultato finale. L’obiettivo è quello anche di vincere per la terza volta nelle ultime 4 occasioni questa Coppa. E molto passa dal quarto di mercoledì sera. Che secondo noi è indirizzato.

Come vedere Lipsia-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Wolfsburg è in programma mercoledì alle 20:45. In Italia il match in questione non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in streaming: nessuno, infatti, ha acquisito i diritti della Coppa di Germania.

La vittoria del Lipsia è quotata 1.90 Goldbet, Lottomatica e 1.90 su Snai.

Il pronostico

Per quello che vi abbiamo raccontato prima e per i numeri che vengono fuori da questa manifestazione per il Lipsia, crediamo che i padroni di casa si possano prendere una bella vittoria. Match da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Lipsia-Wolfsburg

LIPSIA (4-4-2): Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orban, Lukeba, Baku; Simons, Haidara, Kampl, Seiwald; Openda, Sesko.

WOLFSBURG (3-4-2-1): Muller; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Tomas, Svanberg, Vranckx, Wimmer; Wind, Amoura.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1