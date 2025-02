Pronostico Inter-Lazio: turnover totale e tanta voglia di vendetta

Inter-Lazio è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio inaugura una settimana cruciale per l’Inter, che sabato sfiderà il Napoli in un big match che potrebbe indirizzare la lotta Scudetto, ancora molto incerta. I campioni d’Italia, intanto, nello scorso weekend sono ritornati in vetta alla classifica scavalcando proprio la squadra di Antonio Conte, caduta a sorpresa a Como: Lautaro Martinez e compagni, invece, pur soffrendo e non brillando sono riusciti a domare un ostico Genoa, piegato grazie ad una rete del centravanti argentino (1-0).

Simone Inzaghi si è scrollato di dosso un po’ di tensione accumulata nell’ultimo periodo, causata dalle due sconfitte esterne consecutive con Fiorentina e Juventus, ma il vero esame sarà quello del “Maradona”. Contro la sua ex squadra, dunque, il tecnico piacentino farà inevitabilmente turnover, preservando quasi tutti i titolarissimi per l’attesissima sfida con i partenopei: davanti, ad esempio, si rivedrà la coppia formata da Taremi e Arnautovic; la difesa invece sarà formata da Bisseck, dal rientrante de Vrij e da Pavard; niente da fare per Zalewski – l’ex Roma è alle prese con un problema al polpaccio – indisponibile al pari di Correa e Carlos Augusto. In caso di vittoria sui biancocelesti – ricordiamo che agli ottavi non sono previsti i supplementari – l’Inter si regalerà l’ennesimo derby stagionale con il Milan, già in semifinale dopo aver fatto fuori la Roma.

La Lazio e quello 0-6 da vendicare

La Lazio cercherà invece di prendersi un altro scalpo illustre, puntando la seconda semifinale consecutiva: a dicembre la squadra di Marco Baroni travolse 3-1 (tripletta di Noslin) un Napoli zeppo di riserve.

I capitolini, reduci da due pareggi con Napoli (2-2) e Venezia (0-0) che li hanno fatti scivolare al quinto posto e favorito il sorpasso della Juventus, avranno inoltre la possibilità di vendicare la terribile sconfitta dello scorso 16 dicembre, quando l’Inter fece il bello e cattivo tempo all’Olimpico infliggendogli una delle peggiori batoste casalinghe della loro storia (0-6). Baroni a San Siro non avrà l’attaccante argentino Castellanos – al suo posto Tchaouna – ma a centrocampo ritrova Rovella, squalificato nell’ultima giornata di campionato. In difesa, sulle fasce, spazio a Pellegrini e Lazzari, al centro invece tocca a Gigot duettare con Gila.

Come vedere Inter-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida Inter-Lazio è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Inter-Lazio anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Inter e Lazio tornano ad affrontarsi in Coppa Italia dopo 6 anni: nella stagione 2018-19 furono i biancocelesti a spuntarla dopo i calci di rigore (la sfida era terminata 0-0). Il San Siro nerazzurro, tuttavia, è diventato una sorta di tabù per i capitolini, che non battono l’Inter a domicilio dal 2017, guarda caso sempre in Coppa Italia. Per entrambe è senza dubbio un momento particolare ed il turnover annunciato dei due tecnici rende questo match ancora più imprevedibile: distratti dallo scontro diretto con il Napoli, i nerazzurri potrebbero concedere qualcosa ad una Lazio che riuscirà a dire la sua in una gara da almeno una rete per parte. L’Inter resta in ogni caso la favorita per il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1