Pronostico Chelsea-Southampton: difesa incerottata e gol a valanga

Chelsea-Southampton è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sembrano sempre più lontani i tempi in cui si credeva che il Chelsea di Enzo Maresca potesse diventare una contender credibile nella lotta per il titolo, eppure sono trascorsi solamente pochi mesi. Da fine dicembre in poi i Blues hanno imboccato una parabola discendente che adesso inizia a diventare preoccupante: sabato hanno incassato un’altra sconfitta – la seconda di fila – contro una diretta concorrente come l’Aston Villa, che ha avuto la meglio grazie ad una doppietta dell’ex Real Madrid e PSG Asensio (2-1).

Decisivo l’errore grossolano del portiere Jorgensen ad una manciata di secondi dal 90′ – finora il danese non è riuscito a fare meglio del disastroso Sanchez – che ha condannato il Chelsea al terzo k.o. nelle ultime 4 giornate di Premier League. I londinesi restano in piena corsa per il quarto posto, obiettivo principale della loro stagione oltre alla vittoria della Conference League, ma stanno fallendo diverse occasioni per superare alcune delle dirette concorrenti come Manchester City e Newcastle, che come i Blues procedono a rilento.

Nel turno infrasettimanale la squadra di Maresca dovrebbe, in teoria, voltare pagina: a Stamford Bridge, dove i Blues hanno vinto 3 delle ultime 4 gare, arriva il fanalino di coda Southampton, ormai con un piede e mezzo in Championship. I Saints finora hanno conquistato a malapena 9 punti e sono praticamente spacciati: non è riuscito il miracolo ad Ivan Juric, l’ex tecnico di Torino e Roma che ha preso in corsa la squadra lo scorso autunno in una situazione già disperata.

Il Southampton sabato è stato strapazzato in casa dal Brighton (0-4), incassando l’ottava sconfitta negli ultimi nove turni. Continua a lievitare pure il numero dei gol subiti: adesso sono 61.