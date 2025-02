Pronostico Brighton-Bournemouth: assenze in difesa e spettacolo garantito

Brighton-Bournemouth è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La fragorosa sconfitta per 7-0 contro il Nottingham Forest avrebbe potuto far prendere una brutta piega alla stagione del Brighton, ma i Seagulls hanno reagito come meglio non potevano a quella terribile batosta. Prima l’altisonante vittoria ottenuta ai danni del Chelsea, travolto 3-0 all’Amex Stadium, poi il 4-0 rifilato nello scorso fine settimana all’ormai derelitto Southampton.

Due successi roboanti grazie ai quali gli uomini di Fabian Hurzeler hanno rinnovato le loro ambizioni europee: il Brighton è salito al nono posto, a quota 40 punti, e può approfittare di una classifica molto corta.

Il Manchester City quarto, per intenderci, di punti ne ha soltanto quattro in più. Nella bagarre c’è anche il Bournemouth, a quota 43. Le Cherries, l’abbiamo detto più volte, sono una delle grandi sorprese di questa Premier League e nessuno si aspettava che a febbraio inoltrato ricoprissero questa posizione, in piena lotta per la Champions League (probabilmente quest’anno anche la quinta classificata si qualificherà per la massima competizione continentale). Sabato, però, è arrivata un’inaspettata battuta d’arresto contro un avversario in lotta per non retrocedere come il Wolverhampton, corsaro 1-0 al Vitality Stadium. Un match che è stato fortemente condizionato dall’espulsione del rossonero Zabarnyi, che a metà primo tempo ha lasciato in 10 la squadra di Andoni Iraola.

Che non fosse il solito Bournemouth lo si è capito anche dai numeri: soltanto 0,62 xG prodotti, pochissimi se confrontati con quelli complessivi (hanno fatto meglio solo Chelsea e Liverpool). Solo un incidente di percorso, dunque? Tutto da vedere, ma parliamo in ogni caso di una formazione capace di vincere 10 delle ultime 16 partite tra le varie competizioni e che è imbattuta nelle ultime 8 in trasferta.