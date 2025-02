Ultim’ora, ribaltone nella classifica ATP: Sinner senza parole

“Di conseguenza Sinner sarà in testa alla classifica ATP almeno fino al 6 aprile e le settimane al numero 1 aumentano sempre più: in questo momento Sinner è a 37 settimane e arriverà quanto meno a 43 settimane, eguagliando Guga Kuerten al tredicesimo posto dei giocatori con più settimane davanti a tutti nel ranking”. Insomma, nonostante la squalifica, nonostante un momento un po’ così, almeno per altri due mesi Jannik rimarrà davanti a tutti. E poi arriverà anche il momento di tornare a fare punti, quelli che a lui servono per continuare a tenersi tutte alle spalle. Sappiamo benissimo che ha un solo obiettivo in testa, quello di continuare a giocare, continuare a vincere, affinché capiscono tutti quelli che lo hanno messo nel mirino, che oggettivamente non ce n’è per nessuno. Il caso Clostebol è ormai alle spalle, per lui, per il suo staff e per i suoi tifosi. E al rientro siamo convinti che sarà proprio voglioso di mettere tutti a tacere.