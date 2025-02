Pronostico Verona-Fiorentina: riscatto immediato

Verona-Fiorentina è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due sconfitte di fila per la Fiorentina di Palladino che, in conferenza stampa, ha respinto al mittente alcune indiscrezioni che lo vedevano in rotta di collisione con la società. Niente di vero, insomma, ma anche ammesso che se qualcuno deve essere messo in discussione è lui. Ci sta, giusto, perché la sua squadra è forte e anche nel mercato di gennaio si è rinforzata. Quindi ci si aspetta qualcosa in più da parte di tutti.

La trasferta di Verona però non è semplice. Anche se nelle ultime tre la Viola, in Veneto, ha vinto due volte. Quindi è un campo amico. La truppa di Zanetti, però, visto quello che è il momento, non si può minimamente concedere passi falsi. In casa le cose non sono andate benissimo, lo sappiamo: una valanga di gol presi dall’Inter, altrettanti dall’Atalanta un paio di settimane fa, e i tre dalla Lazio. Senza contare poi che in generale il Bentegodi sembra essere terra di conquista.

E poi non dobbiamo dimenticare un’altra questione, decisamente importante, che riguarda la Viola. Lì davanti hanno Moise Kean, quell’attaccante in grado in ogni momento di fare decisamente la differenza. Ci riuscirà anche adesso? Crediamo che viva uno stato di forma così importante che possa decidere quasi tutti i match che in questo momento gioca.

Il pronostico

La Fiorentina un gol nell’arco del match lo dovrebbe prendere. Ma alla fine dei 90′ saranno i viola a festeggiare, conquistando un’affermazione importante che lascerebbe aperte anche le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Oyegoke, Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov, Kastanos; Sarr.

FIORENTINA(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2