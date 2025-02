Pronostico Manchester City-Liverpool: la statistica che non ti aspetti

Manchester City-Liverpool è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quello che doveva essere il più atteso scontro diretto per il titolo è diventata la sfida tra una squadra che con ogni probabilità tornerà a sedere sul trono d’Inghilterra, il Liverpool, ed un’altra, il Manchester City, che dopo aver dominato la Premier League per 4 anni di fila rischia seriamente di non classificarsi neppure tra le prime quattro (o cinque). Il campionato è ancora molto lungo ma l’attuale classifica, al momento, dice questo.

In settimana gli uomini di Pep Guardiola hanno dovuto fare i conti con l’ennesima delusione di una stagione che non può non definirsi disastrosa, soprattutto se confrontata con le ultime. Negli spareggi di Champions League i Cityzens sono neufragati a Madrid contro il Real, che dopo aver avuto la meglio all’andata all’Etihad Stadium (2-3) non ha lasciato scampo a De Bruyne e compagni neppure al “Bernabeu”, travolgendoli 3-1 grazie ad una tripletta di Mbappé. Ora al City non rimane che la Premier: bisogna difendere il quarto posto, dal momento che la lotta si preannuncia agguerrita. In campionato, tuttavia, la squadra di Guardiola ha ripreso a marciare: da Natale è quella che ha conquistato più punti dopo Liverpool e Arsenal e l’ha dimostrato anche una settimana fa prendendo a pallate il Newcastle (4-0).

Guardiola in apprensione per Haaland

I Reds invece hanno un po’ frenato nelle ultime settimane: oltre alla clamorosa eliminazione dalla FA Cup con il modesto Plymouth, sono arrivati due pareggi in trasferta contro Everton e Aston Villa (in mezzo una vittoria parecchio sofferta con il Wolverhampton).

Mercoledì scorso la squadra di Arne Slot è stata fermata dai Villans (2-2), sprecando l’opportunità di staccare ulteriormente l’Arsenal secondo, che è a -8 ma con una partita in meno rispetto alla capolista. Il tecnico del Liverpool a Manchester non avrà Gakpo, Gomez, Bradley e Morton, mentre il suo collega Guardiola è in apprensione per il possibile forfait del fromboliere Haaland, che si è fatto male in Champions a Madrid. In attesa di capire se il norvegese ce la farà o meno, l’allenatore catalano punterà forte sui due nuovi acquisti, il centrocampista Nico Gonzalez (definito un mini-Rodri) e l’egiziamo Marmoush, autore di 3 gol col Newcastle.

Come vedere Manchester City-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Questo Manchester City è solo il lontano parente di quelle delle ultime stagioni ma occhio a dare per scontata la vittoria del Liverpool, apparso un po’ in calo nelle ultime uscite. Meglio puntare sui gol: rispetto all’andata, terminata con un comodo 2-0 per i Reds, è probabile che stavolta entrambe riusciranno a trovare la via del gol almeno in una occasione.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Nico Gonzalez; Savinho, Bernardo Silva, Foden, Marmoush; Haaland.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold; Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2