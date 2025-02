Pronostico Cagliari-Juventus: scherzetto per Motta

Cagliari-Juventus è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per la Juventus è sicuramente il momento più difficile della stagione. L’eliminazione dalla Champions League per via del Psv è un peso enorme per il futuro di Motta. Che rischia, lo sappiamo, e che se non si qualifica alla prossima massima competizione europea potrebbe essere esonerato. Serve vincere, a Cagliari, contro una squadra, quella di Nicola, che soprattutto in casa ha costruito tutto quello che è riuscito a fare, o quasi, fino al momento.

Il pareggio della Lazio potrebbe essere una spinta in più per la squadra di Motta, che si potrebbe ritrovare, in caso di vittoria, al quarto posto. Ma crediamo oggettivamente per i problemi che i bianconeri hanno mostrato in Olanda che non sarà così tanto facile. Come detto, il Cagliari è una squadra tosta, che sta bene mentalmente e fisicamente, e che ha già punito in casa delle grandi. Il 4-2-3-1 che dovrebbe disegnare il tecnico degli isolani, oltre che di fisicità è fatto anche di qualità, soprattutto dietro Piccoli dove ci dovrebbe essere Viola, molto abile lo conosciamo con il suo mancino.

E allora il rischio è enorme di un’altra mezza caduta o, per meglio dire, di un altro mezzo passo falso. Come detto prima, sotto l’aspetto mentale, la Juve potrebbe pagare e pure tanto la fragorosa caduta contro una squadra molto meno forte e non solo sulla carta. Gli olandesi ci hanno creduto di più mettendo sotto i riflettori tutti i problemi dei bianconeri.

Come vedere Cagliari-Juventus in diretta tv e in streaming

Cagliari-Juventus, in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sia il Cagliari sia la Juventus dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. E se si fermassero entrambe ad un solo gol? Sì, crediamo che possa finire il pareggio, difficile vedere la Juventus rialzarsi così presto, e con tutti i problemi che ha mostrato, dopo la delusione europea.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzales; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1