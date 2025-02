Pronostico Lione-Psg: contro Fonseca finisce sempre così

Lione-Psg è una partita valida per la ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dieci gol in due partite contro il Brest hanno di fatto mostrato il momento che sta attraversando il Psg: la truppa di Luis Enrique si è divertita contro i connazionali nello spareggio di Champions League e si è solamente allenata per queste partite di campionato che potrebbero del tutto chiudere con largo anticipo la stagione.

Non che ci sia speranza per le altre di riprendere i parigini – il Marsiglia di De Zerbi, prima inseguitrice, è distante dieci lunghezze – però si sa, un tecnico come quello spagnolo vuole vincere sempre. Anche contro il Lione, soprattutto contro il Lione, in una delle partite più affascinanti di tutto il campionato francese. Per molti anni è stata quella che decideva il campionato, soprattutto per i padroni di casa, che adesso annaspano sommersi dai debiti ma che, da quando hanno preso Fonseca, hanno ricominciato a correre. Basterà? Crediamo di no, perché c’è un dato veramente importante che, leggendolo, ci dice che il tecnico portoghese quando affronta il Psg non fa benissimo.

Quattro confronti, tre sconfitte e un pareggio, 15 gol presi. Certo, Fonseca con le sue squadre è anche sempre riuscito a trovare la rete, quindi optiamo, evidentemente, per una vittoria esterna con entrambe le squadre a segno.

Il pronostico

Un primo pronostico – due con gol – ve lo abbiamo dato prima. Qui vi diciamo che il Psg, visto lo straordinario momento di forma, di reti nel corso di questo match ne potrebbe trovare addirittura tre. Sì, tutto semplice per Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Lione-Psg

LIONE (3-4-3): Haug; Akdag, Cresswell, Suazo; Messali, Sierro, Casseres, Donnum; Babicka, Magri, Aboukhlal.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Lee, Vitinha, Joao Neves; Dembele, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3