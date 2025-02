Pronostico Inter-Genoa: i precedenti dicono tutto

Inter-Genoa è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Torna a suonare qualche campanello d’allarme in casa Inter dopo le due sconfitte nelle ultime tre partite con Fiorentina (3-0) e Juventus (1-0), entrambe in trasferta. Sì, per i nerazzurri è un momento particolarmente delicato e l’ha dimostrato la prestazione incolore di domenica scorsa all’Allianz Stadium, in cui la squadra di Simone Inzaghi è calata vistosamente nel secondo tempo, incassando il gol decisivo di Conceiçao. Sconfitta che ha impedito ai campioni in carica di scavalcare il Napoli capolista, fermato dalla Lazio, e di riprendersi il primo posto.

Cosa succede? La sensazione è che, anche a causa degli impegni ravvicinati, l’Inter abbia perso brillantezza e si sia un po’ cullata sugli allori. In periodo cruciale come questo – all’orizzonte ci sono pure gli ottavi di Champions League, dove l’Inter affronterà il Feyenoord giustiziere del Milan – Inzaghi dovrà essere bravo a far trovare nuove motivazioni ai suoi uomini, ma soprattutto quelle certezze smarrite. Non si può sbagliare, ad esempio, una sfida come quella con il Genoa, che arriva a San Siro con la salvezza ormai praticamente in tasca avendo raggiunto quota 30 punti. Anche contro il Venezia il Grifone ha dato prova della sua solidità tornando a vincere dopo due giornate e facendo nuovamente registrare il terzo clean sheet di fila a Marassi (2-0). Sono 10, adesso, i punti di vantaggio sulla terzultima: occhio alle motivazioni, anche se i rossoblù da quando c’è Patrick Vieira abbiano incassato a malapena tre sconfitte contro Napoli, Roma e Fiorentina.

Inter-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Sommer, per via di una frattura alla falange del pollice: lo sostituirà l’ex di turno, Martinez. Non sono al meglio Thuram e Carlos Augusto, che dovrebbero accomodarsi solo in panchina. Il tecnico nerazzurro potrebbe anche preservare uno tra Barella, Mkhitaryan e Bastoni, tutti e tre a rischio squalifica in quanto diffidati. In attacco Taremi e Lautaro Martinez.

Si è allungata la lista degli indisponibili in casa Genoa dopo gli infortuni di Thorsby, Badelj e Vitinha: i primi due ne avranno per almeno un paio di settimane, il portoghese invece ritornerà solo dopo la sosta. Vieira dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 anche contro i nerazzurri: davanti Pinamonti ed alle sue spalle Zanoli, Messias e Miretti.

Come vedere Inter-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Genoa è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 3.5” è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’ultimo successo del Genoa contro l’Inter a San Siro risale addirittura al 1994. Nelle ultime 10 visite al Meazza non c’è stata storia, coi nerazzurri che hanno sempre battuto i rossoblù. Il parziale la dice lunga: 27 gol complessivi segnati e solo 2 subiti. Probabile che il trend continui, vista la differenza di motivazioni e l’urgenza della squadra di Inzaghi di tornare a vincere: non è da escludere neppure che i campioni in carica riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0