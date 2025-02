Pronostico Everton-Manchester United: la lista degli infortunati è lunghissima

Everton-Manchester United è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È sempre più rovente il clima in casa Manchester United e le temperature c’entrano poco. Domenica scorsa i Red Devils hanno incassato l’ennesima sconfitta – la 12esima in campionato, nonché la terza nelle ultime quattro giornate di Premier League – arrendendosi 1-0 al Tottenham, altra (presunta) big in grandissima difficoltà. Un k.o. che ha fatto scivolare gli uomini di Ruben Amorim al quindicesimo posto in classifica: solo nei peggiori incubi dei tifosi dello United poteva concretizzarsi un simile scenario.

L’allenatore portoghese, approdato a Manchester a novembre, non è riuscito ad incidere ed evidentemente le strigliate delle ultime settimane – “dobbiamo pensare alla salvezza continuando di questo passo” – non hanno sortito gli effetti sperati. Amorim prosegue con gli esperimenti nel tentativo di trovare la quadra ma la verità è che da quando è al timone i Red Devils non hanno mai trovato continuità. Man United estremamente incoerente soprattutto in trasferta, dove il bilancio finora è di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Un altro problema con cui deve fare i conti l’ex condottiero dello Sporting sono gli infortuni: uno dei giocatori più determinanti, Diallo, si è fatto male ed ha terminato la stagione. A Liverpool contro l’Everton non ci saranno neppure Mount, Lisandro Martinez, Evans e Mainoo, mentre rimangono in forte dubbio Yoro, Shaw e Ugarte.

L’Everton non perde da 5 turni

Problema che riguarda anche i Toffees: nel lunch match del sabato di Premier non potranno contare su diversi elementi, tra cui Calvert-Lewin, Mangala, Broja, McNeil, Chermiti, Coleman, Patterson e Ndiaye.

Nonostante le assenze, però, l’Everton sembra stare meglio rispetto al suo prossimo avversario. Positivissimo l’impatto di David Moyes – tra l’altro ex United – subentrato da poco più di un mese all’esonerato Dyche. In campionato i Toffees non perdono da metà gennaio e sono imbattuti da 5 partite (quattro vittorie e un pareggio), numeri che gli hanno permesso di raggiungere quota 30 punti, uno in più del Manchester United.

Il pronostico

L’Everton non batte il Manchester United dal 2022 e negli ultimi 5 precedenti ha sempre perso, non riuscendo neppure a segnare gol in ben 4 occasioni. Il trend potrebbe però essere invertito vista la situazione complicata in cui versano i Red Devils: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Everton-Manchester United

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Brantwhaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Lindstrom, Alcaraz, Harrison; Beto.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, de Ligt; Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Zirkzee; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1