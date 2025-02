Federica Pellegrini contro Sinner: tifosi increduli

Federica Pellegrini contro Sinner: le parole dell’ex atleta hanno fatto rumore. L’amaro in bocca per i tifosi è evidente

C’è chi lo ha attaccato dall’inizio. Chi ha cambiato in corsa il proprio pensiero, e chi lo ha difeso sempre. Jannik Sinner, dal momento in cui è uscita fuori la sua positività al Clostebol, ne ha sentite di tutti i colori.

E adesso siamo certi che non si aspettava queste parole da Federica Pellegrini. L’ex atleta azzurra, una delle migliori di sempre non solo nel suo sport, a margine di un evento di presentazione alle prossime Olimpiadi invernali previsto il prossimo anno a Milano e Cortina, è stata appunto sollecitata sulla questione accordo che il numero uno del monto del tennis ha trovato con la Wada per tre mesi di sospensione. Nel momento in cui le è stata posta la domanda, ovviamente, per quello che comunque è stato tutto il percorso che ha portato a questa decisione, ci si aspettava dalla Divina quella che è una difesa a spada tratta del connazionale, invece non è proprio stato così.

Federica Pellegrini contro Sinner: le parole

“Secondo me Jannik non ha voluto in nessun caso prendere delle scorciatoie, questo è quello che penso da atleta e no. Però è anche vero – ha detto – che la storia ci rende un po’ responsabili tutti anche per quello che fa il nostro team su di noi”.

“Se un atleta, in qualsiasi altro sport, è stato trovato positivo a qualche sostanza, la negligenza è assolutamente comune, purtroppo – ha sottolineato in maniera inaspettata -. Perché vai in farmacia e magari c’è un aminoacido contaminato e una crema venduta con una contaminazione dentro”. Secondo l’ex nuotatrice, il problema non è tanto il dolo, quanto la mancanza di attenzione in determinate scelte. I casi di contaminazione accidentale “hanno avuto un periodo di sospensione di negligenza, che non è un doping conclamato con colpa effettiva, ma appunto una negligenza, quindi praticamente una svista”. Ebbene, queste parole soprattutto sui social hanno acceso un dibattito incredibile. E no, nessuno si aspettava questa presa di posizione.