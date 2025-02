Pronostico Leicester-Brentford: vittoria e obiettivo raggiunto

Leicester-Brentford è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Vittoria e obiettivo raggiunto da un lato; sconfitta e Premier League dopo un solo anno scivola via dall’altro. Leicester e Brentford aprono le danze del ventiseiesimo turno del massimo campionato inglese con un netto divario in classifica e non solo. Anche nell’autostima che sappiamo quanto possa essere fondamentale e in quello che è lo stato di forma. Insomma, una gara che sembra (che è) indirizzata.

E chi raggiungerà il proprio obiettivo? Non ci vuole il mago per capire che il Brentford, riuscendo a conquistare questi tre punti, sarebbe praticamente salvo a febbraio: all’inizio della stagione forse nemmeno il più ottimista dei tifosi pensava potesse succedere. Eppure, dopo un avvio di campionato davvero entusiasmante è successo e manca pochissimo anche per la certezza aritmetica. Ed è proprio quella che vogliono centrare gli ospiti, vicinissimi all’obiettivo 40 punti che, di solito, è quello che serve per essere sicuri di rimanere. A dire il vero, visto il divario con le tre formazioni che chiudono la graduatoria del campionato inglese ne potrebbero servire un po’ di meno, ma diciamo che è meglio stare sicuri al cento per cento e non rischiare nulla.

Il Leicester, dopo lo splendido campionato dello scorso anno che ha permesso la risalita, vede da vicino un ritorno in Serie B. La squadra in estate non è stata rinforzata a dovere e anche quello che di buono era riuscito a creare Maresca è stato distrutto. E tutto questo porterà alla retrocessione.

Come vedere Leicester-Brentford in diretta tv e in streaming

Leicester-Brentford è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Match da almeno un gol per squadra, match che vedrà uscire vittoriosa la formazione ospite. Occhio, pure, a Wissa, uno che vede la porta come pochi in questa stagione.

Le probabili formazioni di Leicester-Brentford

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2