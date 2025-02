Pronostici Premier League 22 febbraio: un derby da vincere a tutti i costi

Premier League, sono due i derby londinesi nelle gare delle 16: occhi puntati sull’Emirates Stadium e sulla sfida tra Arsenal e West Ham.

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è cosciente del fatto che sia questo il momento opportuno per provare a riaprire i giochi per il titolo. Il Liverpool capolista, infatti, sembra essere più “umano” rispetto a qualche settimana fa e lo dimostrano i due pareggi nelle ultime tre uscite con Everton – si trattava di un recupero – e Aston Villa. I Gunners, di fatto l’unica squadra che può ancora contrastare i Reds, ne hanno approfittato: solo vittorie nelle ultime tre giornate, con la difesa protagonista (due clean sheet).

In questo turno l’Arsenal ha l’occasione di ridurre ulteriormente il divario nei confronti di Salah e compagni: in caso di successo nel derby con il West Ham i londinesi si porterebbero a -5, in attesa poi di conoscere il risultato del match tra Manchester City e Liverpool. Gli uomini di Arteta non dovrebbero avere problemi a prevalere sugli Hammers, sempre più in difficoltà: con Graham Potter alla guida – l’ex tecnico di Brighton e Chelsea ha preso il posto dell’esonerato Lopetegui – l’andazzo non è cambiato ed il West Ham, reduce da due sconfitte consecutive, è sprofondato al quintultimo posto in classifica. Improbabile, dunque, che la stracittadina riservi sorprese: ci aspettiamo un successo netto da parte dell’Arsenal, che nonostante i problemi di infortuni in attacco, dovrebbe avere vita facile contro una squadra che non riesce a tenere la porta inviolata dal Boxing Day dello scorso 26 dicembre.

Le previsioni sulle altre partite

Timidi segnali di risveglio da parte del Tottenham di Ange Postecoglou, che una settimana fa si è aggiudicato lo scontro fra deluse con il Manchester United, battuto grazie ad una rete di Maddison (1-0).

Per gli Spurs, sempre confinati nella parte destra della classifica, quella vittoria potrebbe essere un’importante iniezione di fiducia, anche se la trasferta di Ipswich cela parecchie insidie, soprattutto perché i Tractor Boys, terzultimi, sono affamati di punti salvezza. Tottenham leggermente favorito ma difficilmente terrà di nuovo la porta inviolata.

Grossa opportunità invece per lo scatenato Bournemouth, in piena corsa per il quarto posto. I rossoneri hanno buone chance di avere la meglio sul Wolverhampton, impelagato nella lotta per non retrocedere: occhio, però, perché nello scorso weekend i Wolves, pur perdendo di misura, hanno tenuto testa al Liverpool. Il derby londinese tra Fulham e Crystal Palace non dovrebbe infine lesinare emozioni: le Eagles si sono aggiudicate le ultime 4 trasferte e potrebbero dare filo da torcere ai Cottagers, che in classifica hanno comunque 9 punti in più. Almeno tre gol complessivi anche in Southampton-Brighton: sempre più spacciati i Saints di Ivan Juric, che molto probabilmente non riusciranno a limitare i danni neppure contro i Seagulls.

Premier League: possibili vincenti

Bournemouth (in Bournemouth-Wolverhampton)

Arsenal (in Arsenal-West Ham)

Crystal Palace o pareggio (in Fulham-Crystal Palace)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ipswich Town-Tottenham

Arsenal-West Ham

Southampton-Brighton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Bournemouth-Wolverhampton

Fulham-Crystal Palace

