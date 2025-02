Catastrofe Ferrari tra Hamilton e Leclerc: disastro totale

Catastrofe Ferrari tra Hamilton e Leclerc: se l’attesa, dopo le prime uscite ufficiali della nuova macchina sale, il confronto mette paura

L’attesa sale, perché la nuova Ferrari, quella che Hamilton e Leclerc guideranno nel prossimo Mondiale che, tra nemmeno un mese inizierà, ha dato le prime risposte positive. La macchina, a quanto pare, è abbastanza competitiva e fa sognare i tifosi.

Sì, ancora non si corre per niente, ma solamente per capire se ci sono dei margini di miglioramento. Ma l’Hype che l’arrivo del pilota inglese ha creato attorno a questo 2025 è qualcosa di troppo importante, qualcosa che mette in evidenza come uno come lui può cambiare le carte in tavola. Certo, stando a quelli che ci dicono i bookmaker, in questo caso quelli di Goldbet, Leclerc rimane favorito visto che nelle quote come prossimo vincitore del Mondiale è terzo alle spalle di Norris – favorito – e di Verstappen. E poi, sotto il podio, c’è Hamilton. Il monegasco conosce la macchina e l’ambiente quindi parte avvantaggiato. Chissà se poi sarà effettivamente così.

Catastrofe Ferrari: ecco la sentenza

Detto questo, i commenti in questi mesi si sono sprecati per Hamilton e Leclerc. Due primissime donne insieme per riportare il titolo in Italia dopo diversi anni. Due che hanno una forte personalità – l’inglese in questo caso un po’ domina – compagni di squadra ma avversari diretti per il titolo. Nessuno ha detto loro, e di questo ne siamo certi, chi è il primo o il secondo: si giocheranno tutto ad armi pari e forse potrebbe essere un problema. O forse no.

Di certo il commento di Graziano Carugo Campi lascia poco margine all’interpretazione. Non c’è una zona di grigio, sarà tutto bianco o nero: “La sfida Leclerc-Hamilton sarà la cosa più emozionante o catastrofica della stagione di F1”. Catastrofica, ovviamente, perché senza vittoria dopo tutto quello che ci siamo detti la delusione sarebbe abbastanza clamorosa come l’attesa che c’è adesso. E magari tra di loro ci potrebbe essere anche qualche screzio, qualcosa che potrebbe realmente scombinare le parti in causa. Noi speriamo, ovvio, che possa essere solo emozionante. E vincente.