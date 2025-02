Azzerato il team di Sinner: impazza il totonomi

Jannik Sinner è chiamato a prendere delle decisioni molto difficili: chi arriverà al posto di Darren Cahill e di Simone Vagnozzi?

Ci vorrà il 7 maggio perché Jannik Sinner, scontati i tre mesi di squalifica per il caso doping, torni in campo. Nel frattempo, non potrà allenarsi né nei campi affiliati alle varie Federazioni nazionali e non, né fare pratica con sparring partner che risultino iscritti al circuito maggiore. Dovrà cercare un bravo tennista, magari fresco di ritiro come Rafael Nadal o Diego Schwartzman, che si metta a sua disposizione e che gli dia la possibilità di non perdere il ritmo durante il periodo che trascorrerà fermo ai box.

C’è dell’altro: non potrà neanche allenarsi con il suo staff. Potrà tornare a farlo solo 20 giorni prima del termine di questo periodo di squalifica, e dunque il 13 aprile prossimo. Non resta che capire, a questo punto, in che modo potrà sopperire all’assenza di Simone Vagnozzi e di Darren Cahill, oltre che a quella del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio.

Anche in questo caso, come per lo sparring partner, è subito scoccata l’ora del toto-sostituti. Tra i tanti nomi sul piatto, per quanto riguarda l’aspetto tecnico, spicca quello di Ivan Ljubičić, che sarebbe in pole anche per il dopo Cahill, visto che l’allenatore australiano ha annunciato, qualche settimana fa, che alla fine di questa stagione lascerà il team di Sinner e, più in generale, il mondo del tennis.

Via Vagnozzi e Cahill: Sinner “assume”

Il suo non è il solo nome finora circolato, anzi. Il quotidiano La Repubblica ha dedicato un articolo ai possibili scenari e fatto sapere ai lettori che ci sono altri due personaggi potenzialmente interessati a lavorare, seppur solo per un breve periodo, con il numero 1 del mondo. Chi, del resto, non vorrebbe interfacciarsi con un tale fenomeno?

Si tratta di Federico Delbonis e di Filip Krajinović, che sono ex tennisti ma che sono ancora “freschi” e adattissimi, quindi, a questo ruolo che si è reso disponibile presso il team di Sinner. Quanto al posto in cui Jannik Sinner si allenerà per i prossimi 90 giorni, l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del megaresort JA.

Le sue strutture all’avanguardia e i suoi campi in sintetico non sono affiliate con nessuna federazione, il che fa dell’Academy del coach italiano Davide Giusti il posto perfetto per attendere che questi 3 mesi passino. Che Jannik sia pronto a spiccare il volo per gli Emirati Arabi?