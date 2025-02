Pronostico Roma-Porto, buona notizia per Ranieri: fattore Olimpico decisivo

Roma-Porto è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Probabilmente, fino a qualche anno fa, un pareggio allo stadio Do Dragao in un match di fase ad eliminazione diretta sarebbe stato accolto con favore da qualsiasi squadra italiana. Con un Porto così in difficoltà, però, il rammarico per non aver preso l’intera posta in palio è più che legittimo e non ha tutti i torti l’allenatore della Roma Claudio Ranieri, convinto che la sua squadra meritasse la vittoria per quanto fatto vedere in campo.

L’esperto tecnico romano una settimana fa si è pure scagliato contro l’arbitro, reo secondo lui di aver favorito gli avversari, mettendo nel “calderone” anche la stessa Uefa e il designatore Rosetti. La Roma, infatti, nel complesso ha giocato meglio dei lusitani: in vantaggio con Celik a fine primo tempo, i giallorossi a metà ripresa hanno incassato il pareggio di Moura e dopo pochi minuti sono rimasti in 10 per via dell’espulsione di Cristante. Un 1-1 che rimanda tutto alla sfida dell’Olimpico, dove i capitolini dovranno per forza vincere (con qualsiasi risultato) per staccare il pass per gli ottavi.

Ranieri ritrova Dybala

Cosciente del fatto che l’Europa League rappresenti un’occasione unica per non restare fuori da tutto l’anno prossimo – a causa della disastrosa prima parte di stagione la Roma è solamente nona in Serie A – Ranieri dovrebbe schierare i titolarissimi contro i Dragoes, come dimostra il turnover effettuato domenica a Parma.

In Emilia Pellegrini e compagni hanno ottenuto un altro successo (0-1, meraviglioso gol su punizione di Soulé), il terzo consecutivo in trasferta (fino alla vittoria di Udine dello scorso 26 gennaio la Roma non aveva mai vinto fuori casa), che gli ha permesso di accorciare ulteriormente sul sesto posto. Il Porto invece è tornato a vincere in Liga Portugal dopo un digiuno di oltre un mese, battendo 1-0 la Farense ancora grazie ad una rete di Moura. Pur essendo lontani dalla vetta – lo Sporting ha 6 punti in più – si iniziano a vedere i primi effetti della cura Anselmi, il giovane allenatore argentino in carica che poche settimane fa ha preso il posto di Jose Tavares. Tutti a disposizione, dicevamo, per Ranieri, ad eccezione dell’esterno Rensch: il tecnico giallorosso recupera Dybala, uscito per infortunio proprio ad Oporto. Dall’altro lato Anselmi dovrà rinunciare agli infortunati Marcano, Grujic e Sousa.