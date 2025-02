Pronostico Galatasaray-AZ Alkmaar: serve una rimonta epica

Galatasaray-AZ Alkmaar è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria travolgente dell’AZ Alkmaar è stata uno dei risultati più sorprendenti dell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di Europa League. Era prevedibile che il Galatasaray, dovendo pure fare i conti con assenze importanti (quella di Osimhen su tutte), avrebbe trovato qualche difficoltà nei Paesi Bassi – le due squadre si erano affrontate già nella fase a girone unico, dividendosi la posta in palio – ma nessuno poteva prevedere un crollo di questo tipo. Gli uomini di Okan Buruk sono stati spazzati via 4-1 e adesso dovranno realizzare un’impresa sportiva per ribaltare tutto a Istanbul.

Ad Alkmaar il Galatasaray è rimasto in partita fino ad inizio ripresa, quando sul risultato di 2-1 è stato espulso Ayhan. Da quel momento gli olandesi hanno preso il largo, dilagando con i gol di Clasie e Moller Wolfe.

Per i turchi una montagna da scalare

Un bel “cazzottone” in faccia per i campioni di Turchia, che rischiano di ritrovarsi fuori dall’Europa League prima del previsto dopo aver mancato di un soffio la qualificazione diretta agli ottavi (decisiva la sconfitta nell’ultima giornata della fase campionato con l’Ajax). Okan Buruk ci crede ma per rimontare i suoi dovranno vincere con almeno 3 gol di scarto, risultato che gli permetterebbe di portare la doppia sfida quantomeno ai supplementari. In Turchia, intanto, il Galatasaray continua a vincere: lunedì scorso una doppietta di Osimhen ha deciso la gara con il Rizespor (1-2), che si è rivelata più equilibrata del previsto e che ha permesso al club di Istanbul di tenere a distanza il Fenerbahçe di José Mourinho.

L’AZ invece nel fine settimana ha riposato, potendosi concentrare esclusivamente sul ritorno con i turchi. Gli uomini di Maarten Martens in classifica sono quinti, a quota 40 punti come il Feyenoord e vengono da quattro vittorie di fila tra tutte le competizioni. Pur non brillando a livello offensivo – l’attacco è il meno prolifico delle prime sette – i biancorossi stanno facendo la differenza in difesa: con 21 gol subiti è la seconda meno perforata dopo l’Ajax capolista.

Come vedere Galatasaray-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming

Galatasaray-AZ Alkmaar è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Rams Park Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Con un Osimhen in più rispetto all’andata (rientrano pure Torreira e Sanchez) e con il supporto del caldissimo Rams Park, il Galatasaray stavolta dovrebbe riuscire ad avere la meglio sugli olandesi, ma sarà complicatissimo farlo con un ampio scarto di gol. Ci aspettiamo in ogni caso un match da più di 2 reti totali: il secondo tempo potrebbe essere più prolifico del primo.

Le probabili formazioni di Galatasaray-AZ Alkmaar

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Sanchez, Bardakci, Kutlu; Torreira, Sara; Sallai, Mertens, Yilmaz; Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1