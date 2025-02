Pronostico FCSB-PAOK: si va oltre il 90′

FCSB-PAOK è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quello dell’andata – vittoria dell’FCSB in rimonta – per come è andata la partita lo possiamo sicuramente mettere tra i risultati “bugiardi” che sono arrivati nei match d’andata di Europa League. Sì, perché la formazione che giovedì pomeriggio giocherà in casa, nel momento in cui era andata sotto, con un po’ di fortuna, e con l’uomo in più, l’ha ribaltata.

Sì, la superiorità numerica ha permesso alla truppa rumena – che comunque è in forma visto che ha vinto anche in campionato nello scorso weekend – di mettere la testa avanti in questo spareggio, anche se dire che è già qualificata non è sicuramente sinonimo di verità. Senza quell’espulsione di Taison, arrivata al quinto minuto di recupero della prima parte di gara, staremmo qui a parlare di un risultato che forse era già in cassaforte per i greci.

Gli ospiti però non hanno perso tutto, anzi. Hanno tutte le qualità, sia tecniche che fisiche, per riuscire nel ribaltone. E magari, come potete leggere serenamente dal titolo di questo articolo, questo match potrebbe anche andare oltre quelli che sono i 90′ previsti. Ci aspettiamo, infatti, una vittoria ospite di misura che manderebbe ai supplementari il match. Il PAOK, come detto, in parità numerica, aveva mostrato decisamente tutte le proprie qualità e anche le statistiche della gara di giovedì scorso hanno messo in evidenza questo fattore. Insomma, tutto è ancora da scrivere.

Come vedere FCSB-PAOK in diretta tv e streaming

La sfida FCSB-PAOK, valida per lo spareggio di ritorno che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

Una vittoria ospite ci sta, eccome. Soprattutto se il PAOK dovesse riuscire a mantenere i nervi saldi durante il match e non farsi prendere dalla frenesia che il finale dell’andata un po’ ne mette. Non ci aspettiamo una gara con grande spettacolo, la posta in palio è altissima e il risultato in bilico fa il resto.

Le probabili formazioni di FCSB-PAOK

FCSB (4-3-3): Tarnovanu; Radunovic, Dawa, M. Popsecu, Cretu; Cisotti, Sut; Miculescu, Tanase, Cisotti; Birligea.

PAOK (3-5-2): Kotarski; Sastre, Kedziora, Michailidis, Otto; Schwab, Meite; Shoretire, Camara, Pelkas; Samatta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1