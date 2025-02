Pronostico Bodo/Glimt-Twente: stesso risultato dell’andata

Bodo-Twente è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Come vi avevamo detto la scorsa settimana, quella tra Twente e Bodo è stata una gara ricca di gol: due a uno il finale per gli olandesi che hanno messo la testa avanti in questo spareggio. Ma è evidente che il passaggio del turno si giocherà tutto nella sfida in programma nel pomeriggio di giovedì.

E ci sono diversi fattori che possono cambiare le carte in tavola. Intanto, il Bodo, ha dimostrato di essere comunque una buona squadra, in grado di andare a giocarsela contro formazioni che giocano sicuramente in un campionato molto più allenante di quello nazionale, con la consapevolezza, inoltre, di una formazione che sa benissimo quello che deve fare durante un match. E poi c’è anche un altro fattore, quello del campo: da quelle parti si gioca sopra un sintetico e non tutti sono abituati a farlo. Di certo, non ci sorprenderemmo per nulla, se i padroni di casa riuscissero a vincere la partita.

Sarà senza dubbio una gara equilibrata che così come altre in programma nell’ultimo giovedì europeo del mese di febbraio potrebbe andare oltre il minuto 90. Potrebbe finire – perché comunque un gol per squadra lo faranno entrambe e noi puntiamo decisamente su questo – con lo stesso risultato della scorsa settimana.

Come vedere Bodo-Twente in diretta tv e streaming

La sfida Bodo-Twente, valida per lo spareggio di ritorno che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

Due a uno per il Bodo, quindi un gol per squadra, e quindi squadre che dovranno andare ben oltre il 90′ per decidere il passaggio del turno. La vediamo così, ma sicuramente anche il Twente, nell’arco della sfida, riuscirà a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Bodo-Twente

BODO (4-3-3): Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hauge, Hogh.

TWENTE (3-5-2): Unnerstall; Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Kuipers; Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief; Van Wolfswinkel.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1