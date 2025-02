Pronostico Betis-Gent: altra vittoria e qualificazione

Betis-Gent è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Conference League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sicuramente è uno dei momenti migliori della stagione per il Betis di Pellegrini: non solo nella gara d’andata ha messo il lucchetto alla qualificazione vincendo tre a zero in Belgio e quindi giovedì sera sarà solamente una passerella, ma anche in campionato gli andalusi sono riusciti ad avere la meglio sulla Real Sociedad sfatando un tabù che si portavano dietro da molto tempo.

E sulle ali di questo entusiasmo la squadra spagnola continuerà a vincere. Il Gent infatti si è dimostrato poca cosa anche se, c’è da dirlo, era pieno di defezioni che sull’economia della partita hanno pesato e pure tanto. Certo, forse nessuno si aspettava un parziale così netto, ma il Betis come sottolineato è una buona squadra che forse per la prima volta durante l’annata sta trovando quella continuità che non si è mai vista. Ovvio che è tutto sistemato ed è ovvio che pure gli ospiti ormai hanno capito che questa sarà l’ultima trasferta europea della propria stagione. E con questo spirito ci aspettiamo quasi una partita del giovedì, un’amichevole. Che però ha sempre lo stesso risultato.

Amichevole o meno, il Betis sa che vincere anche questo tipo di gare che hanno poco da raccontare aiuta a vincere. E quindi non hanno nessuna intenzione di mollare la presa.

Come vedere Betis-Gent in diretta tv e streaming

La sfida Gent-Betis, valida per lo spareggio di ritorno che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale, è in programma giovedì alle 18:45. La Conference League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

La vittoria del Betis è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Stesso risultato dell’andata quindi? Sì, altamente probabile nonostante il turn over previsto dalla stampa spagnola con Antony inizialmente a riposo. Il Betis vuole vincere e regalare un’altra gioia ai propri tifosi nonostante la qualificazione sia già in cassaforte.

Le probabili formazioni di Betis-Gent

BETIS (4-3-3): Fran Vieites; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Altimira, Cardoso; Avila, Isco, Ezzalzouli; Vitor Roque.

GENT (3-5-2): Roef; Mitrovic, Watanabe, Torunarigha; Samoise, Lopes da Silva, Ito, Delorge-Knieper, Brown; Gudjohnsen, Vanzeir.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0