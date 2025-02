Pronostici Conference League 20 febbraio: tre squadre a caccia della rimonta

Conference League, l’andata ha riservato parecchie sorprese: rischia il Panathinaikos, costretto a ribaltare tutto contro il Vikingur.

Non ha lesinato sorprese l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League. Quella in assoluto più clamorosa è stata la sconfitta per 2-1 del Panathinaikos nella fredda Islanda contro il Vikingur, che ha avuto la meglio sui favoritissimi greci, ora costretti ad una non facile rimonta ad Atene. Il rigore trasformato da Ioannidis in pieno recupero facilita in un certo senso il compito agli uomini di Rui Vitoria. Rispetto ad una settimana fa, però, dovranno essere più concreti e cinici sottoporta ma soprattutto fare attenzione alle pericolose ripartenze del Vikingur, decisive nel primo round.

La sensazione è che stavolta il Panathinaikos non fallirà, anche se gli scandinavi hanno dimostrato di essere un osso duro e sarà complicato batterli con almeno due gol di scarto: come all’andata, in ogni caso, i gol non dovrebbero mancare. Tra i match più pirotecnici dell’andata c’è stato il 2-2 tra Celje e APOEL Nicosia: il fattore campo avvantaggia i ciprioti – tornati a vincere nel fine settimana dopo quattro gare senza successi – ma gli sloveni gli daranno verosimilmente filo da torcere anche nel ritorno in una partita che si preannuncia più aperta del previsto. L’altra squadra slovena, l’Olimpia Lubiana, deve invece rimontare la sconfitta di misura (1-0) rimediata sette giorni fa in Bosnia, a Banja Luka contro il Borac: missione tutt’altro che impossibile visto che l’Olimpia ha qualcosa in più dei balcanici a livello di qualità della rosa ma all’attuale capolista della Prva Liga servirà una prestazione diversa per ribaltare tutto e staccare il pass per gli ottavi.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altro risultato inaspettato saltato fuori la scorsa settimana è stato il successo esterno degli irlandesi dello Shamrock Rovers in Norvegia contro il Molde (0-1). Decisiva l’espulsione di Lund a fine primo tempo: l’inferiorità numerica ha agevolato la squadra di Stephen Bradley, alla quale adesso basta un pareggio tra le mura amiche per accedere agli ottavi.

Il Molde, che probabilmente ha scontato la lunga inattività – il campionato norvegese è terminato a dicembre – rimane nel complesso più forte rispetto allo Shamrock e non è da escludere che riesca a rimettere tutto in discussione a Dublino. L’Heidenheim, sempre più in difficoltà in Bundesliga – i tedeschi sono penultimi – deve invece difendere il 2-1 di Copenaghen: in Europa la squadra di Frank Schmidt ha un altro passo e contro i danesi dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara che di emozioni potrebbe riservarne parecchie. Almeno tre gol complessivi anche in Jagiellonia-TSC – i polacchi hanno di fatto ipotecato la qualificazione andando a vincere 3-1 in Serbia – mentre nel derby cipriota tra Pafos e Omonia Nicosia, che si profila equilibrato come all’andata, ci aspettiamo almeno una rete per parte.

Conference League, possibili vincenti

Olimpia Lubiana (in Olimpia Lubiana-Borac Banja Luka)

APOEL Nicosia (in APOEL Nicosia-Celje)

Panathinaikos (in Panathinaikos-Vikingur)

Molde o pareggio (in Shamrock Rovers-Molde)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Copenaghen

Jagiellonia-TSC

APOEL Nicosia-Celje

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Copenaghen

Pafos-Omonia Nicosia

Panathinaikos-Vikingur

