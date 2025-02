Pronostico Real Sociedad-Midtylland: non c’è partita

Real Sociedad-Midtylland è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ve lo avevamo annunciato già la scorsa settimana: la Real Sociedad avrebbe vinto in trasferta e quindi avrebbe messo in discesa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Così è stato: gli spagnoli, come tutti sappiamo, si sono affermati per due a uno e quindi, giovedì sera, non ci sarà partita.

Nonostante una pesante sconfitta contro il Betis in Liga, la Real Sociedad di Alguacil è oggettivamente molto più forte, e lo ha dimostrato giovedì scorso, della squadra danese che si presenterà in Spagna. Oltre al fatto che affrontano due campionati di livello diverso, nella rosa della formazione basca ci sono elementi importanti che possono fare la differenza. Certo, c’è da dire che a livello difensivo la Sociedad non è che stia facendo benissimo, in generale, ed ecco che c’è anche un obiettivo da centrare durante il match che potrebbe far tenere anche abbastanza alta la concentrazione. E quale sarebbe?

Ovvio che vincere una partita senza subire reti dà un valore diverso alla stessa. Ed è per questo motivo che gli spagnoli cercheranno in tutti i modi di tenere la propria porta inviolata. Ci riusciranno? Vi rispondiamo sotto.

Come vedere Real Sociedad-Midtylland in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Midtylland, valida per lo spareggio d’andata che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

Crediamo di sì, rispondendo alla domanda che ci siamo fatti e vi abbiamo fatto in precedenza. Una gara che dovrebbe vedere solamente la formazione di casa riuscire a trovare la via del gol. Per il passaggio del turno, ovviamente, non c’è mai stato il minimo dubbio sin dal sorteggio.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Midtylland

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Elustondo, Aguered, Lopez; Sucic, Zubimendi, Marin, Gomez; Becker, Oskarsson.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Gabriel, Diao, Bech, Paulinho; Castillo, Andersson, Sorensen; Osorio, Buksa, Simsir.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0