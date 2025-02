Pronostico PSG-Brest: questo segno può uscire per l’ottava volta consecutiva

PSG-Brest è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La partita di andata vinta con il risultato di 3-0 ha già chiuso definitivamente i conti per la qualificazione ed evidenziato quello che era già noto guardando i precedenti recenti tra le due squadre. Il PSG è ingiocabile per il Brest, che pure la scorsa settimana avrebbe meritato di segnare almeno un gol, come era del resto avvenuto nelle precedenti sfide pur perdendo.

L’allenatore del PSG Luis Enrique visto l’ampio vantaggio farà probabilmente turn over, lasciando in particolare in panchina l’unico diffidato ovvero Fabian Ruiz. Dovrebbe invece scendere regolarmente in campo Dembelé che sta attraversando un periodo magico. Il talento cristallino l’ha sempre avuto, mai la continuità mostrata nel recente periodo. Nelle ultime tredici partite giocate è rimasto solo tre volte a secco segnando in questo parziale la bellezza di 18 gol.

Come vedere PSG-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-Brest è in programma mercoledì alle 21 al Parco dei Principi di Parigi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.20 su Goldbet e Lottomatica e a 1.31 su Snai. Il segno “Over 2,5” è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dieci vittorie del PSG negli ultimi 11 precedenti tra campionato e Coppa di Francia, con la costante del segno “Over 2.5” che si è sempre verificato nelle ultime 7 sfide. Qualificazione già segnata, il PSG è in uno stato di forma impressionante e dovrebbe divertirsi anche stasera.

Le probabili formazioni di Brest-PSG

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre; Ajorque, Sima.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1