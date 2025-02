Pronostico Ajax-Royale Union SG: Farioli senza freni

Ajax-Royale Union SG è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Cinque vittorie di fila. Solamente due gol subiti, contro Feyenoord in campionato e Galatasaray in Europa League – entrambi ininfluenti – e un gioco spumeggiante che inizia a dare i suoi frutti. Per l’Ajax di Farioli è un momento davvero magico. Primo in Eredivisie e ad un passo dagli ottavi di finale di Europa League. Una squadra che più passa il tempo e più dà l’impressione di poter solo crescere.

La qualificazione al prossimo turno della competizione europea gli olandesi l’hanno messa in cassaforte nel match d’andata giocato in Belgio la settimana scorsa: due a zero il finale, senza problemi di sorta, a dimostrazione del fatto che la tenuta difensiva è delle migliori e anche la voglia di segnare e divertirsi è una prerogativa della formazione del tecnico italiano. Che continua a vincere, come detto prima, e che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Come letto dal titolo di questo articolo è davvero un Ajax senza nessun freno.

Che evidentemente ha un bell’obiettivo in testa, continuare a non prendere gol. Anche in questo caso, come spiegato prima per la Real Sociedad, crediamo che i lancieri possano riuscire a centrarlo.

Come Ajax-Royale Union SG in diretta tv e streaming

La sfida Ajax-Royale Union SG, valida per lo spareggio di ritorno che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Il pronostico

Magari senza attaccare come frenesia come successo all’andata, magari affrontando anche una partita con un atteggiamento diverso, ma l’Ajax nonostante tutto dovrebbe riuscire a conquistare un’altra vittoria. Con lo stesso risultato della scorsa settimana.

Le probabili formazioni di Ajax-Royale Union SG

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaei, Sutalo, Baas, Mokio; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Berghuis.

ROYALE UNION SG (3-5-2): Moris; Sykes, Burgess, Leysen; Khalaili, Sadiki, Vanhoutte, El Hadj, Niang; Fuseini, Ivanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0