Pronostico Benfica-Monaco: gli expected goals dell’andata sono una sentenza

Benfica-Monaco è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Basta dare un’occhiata alle statistiche della partita d’andata per capire perché il Benfica ha un piede e mezzo agli ottavi di finale. I lusitani hanno dominato il primo round con il Monaco espugnando 1-0 l’impianto monegasco – rete del solito Pavlidis – ma è un risultato che non rende comunque giustizia alla prestazione dei portoghesi, autori di ben 23 tiri verso la porta di Majecki (2.17 xG totali).

Alla squadra di Adi Hutter non è rimasto che appigliarsi ad alcune decisioni discutibili da parte del direttore di gara: nel complesso il club del Principato non ha fatto molto per provare a mettere in difficoltà un Benfica che già nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League aveva dimostrato di avere le idee chiare andando a vincere, in scioltezza, in casa della Juventus (0-2).

Tre squalificati nel Monaco

L’1-0 della scorsa settimana tiene ad ogni modo in vita le speranza del Monaco, chiamato a fare l’impresa al Da Luz (dovrà vincere con almeno una rete di scarto se vuole trascinare la sfida quantomeno ai supplementari). I monegaschi, nel frattempo, hanno sfogato la loro rabbia nel match di Ligue 1 contro il Nantes, seppellito di gol al Louis II (7-1 e tripletta del nuovo acquisto Biereth, arrivato a gennaio).

Ne è bastato soltanto uno invece agli uomini di Bruno Lage per avere ragione del Santa Clara (0-1) nella Liga Portugal: Bruma ha regalato il terzo successo di fila al Benfica in campionato, fondamentale per restare attaccato allo Sporting CP capolista, fermato dall’Arouca e adesso a +2 sui rivali. Lage, tuttavia, è preoccupato per le numerose assenze: a centrocampo non ci sarà Florentino Luis, squalificato, ma mancheranno all’appello pure Di Maria, Bah, Araujo e Renato Sanches. Tre squalificati in casa Monaco: Zakaria, Vanderson e Al Musrati.

Il pronostico

Il Benfica dovrebbe riuscire a bissare la prestazione dell’andata contro un Monaco che già nel Principato ha fatto fatica a contenere una squadra in salute come quella di Bruno Lage. A differenza di una settimana fa, però, ci aspettiamo un match più movimentato considerando le esigenze dei monagaschi, costretti ad osare per provare a ribaltare tutto: almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Benfica-Monaco

BENFICA (4-3-3): Trubin; Santos, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Rollheiser, Barreiro, Kokçu; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Kehrer, Salisu, Mawissa, Caio Henrique; Coulibaly, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

In Benfica-Monaco le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1