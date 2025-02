Pronostico Aston Villa-Liverpool: l’indizio delle ultime tre partite

Aston Villa-Liverpool è una gara valida della ventinovesima giornata giornata di Premier League. Formazioni, pronostico, dove vederla in tv e in streaming

Con un po’ più di fatica di quanto previsto, il Liverpool nello scorso weekend ha avuto la meglio sui Wolves. Due a uno il finale per gli uomini di Slot e sette punti di vantaggio mantenuti sull’Arsenal che, vincendo sul campo del Leicester, aveva messo un po’ di pressione ai Reds.

Reds che adesso avranno un impegno abbastanza difficile contro l’Aston Villa nel mezzo della settimana. Una gara di un tasso tecnico completamente diverso contro una formazione che vuole far continuare la striscia positiva che al momento è ferma a due risultati utili. I Villans, inoltre, nel momento in cui si sono imbattuti nel periodo negativo che, vuoi o non vuoi tocca tutte le squadre nel corso della stagione, sono usciti dalla zona Europa. Ma siccome mancano diverse gare da qui alla fine della stagione, hanno ovviamente tutte le possibilità di rientrare. Certo, servono punti che, nonostante un dato venuto fuori nelle ultime tre giornate, difficilmente verranno portati a casa.

E qual è questo dato? Beh, nel Liverpool qualcosa si è un po’ inceppato in fase difensiva. Nelle ultime tre uscite i Reds hanno sempre subito gol anche contro il Plymouth, squadra di una categoria inferiore, che ha piazzato il colpo ad Anfield eliminando gli uomini di Slot dalla Coppa. In poche parole, senza stare qui a girarci intorno, anche i Villans mercoledì sera potrebbero approfittare di questa cosa per segnare almeno una rete.

Detto del dato statistico di prima – quindi una match da almeno un gol per squadra – il Liverpool dovrebbe comunque riuscire a prendersi una bella vittoria contro l’Aston Villa che darebbe un ulteriore scossone al campionato inglese. Per stare a galla, per le altre, servirebbe che ogni tanto i Reds sbagliassero qualche partita. Ma non è questo il caso.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Garcia, Disasi, Kamara, Digne; McGinn, Tielemans; Malen, Rogers, Ramsey; Watkins.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2