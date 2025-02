Pronostico Tottenham-Manchester United: sfilza di infortunati nella sfida tra delusioni

Tottenham-Manchester United è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Probabilmente nemmeno i tifosi più pessimisti di entrambe le squadre si aspettavano di vedere, dopo 24 turni di campionato, Tottenham e Manchester United rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto in classifica. Una stagione finora da dimenticare per Spurs e Red Devils, le due grandi delusioni di questa Premier League. La zona Europa è lontanissima ed il rischio di chiudere fuori da tutto – a meno che, ovviamente, una delle due non vinca l’Europa League, competizione che le vede ancora in corsa – è tangibile.

Una settimana fa il Tottenham è stato eliminato anche dall’FA Cup dopo aver perso 2-1 in casa dell’Aston Villa. Ennesima prestazione deludente per la squadra di Ange Postecoglou, sempre alle prese con numerose assenze. All’allenatore australiano non è bastata la prima marcatura di Tel, giovane attaccante francese arrivato nell’ultima sessione di mercato dal Bayern Monaco, per evitare la seconda sconfitta di fila dopo quella con il Liverpool nella semifinale di ritorno di League Cup.

Gli Spurs ora tornano a Londra, dove non hanno mai vinto nelle ultime sette partite casalinghe: tra le mura amiche i tre punti mancano addirittura da ottobre. Il Manchester United invece viene dalla vittoria in FA Cup con il Leicester (2-1), battuto grazie ad un gol di Maguire in pieno recupero (se ci fosse stato il Var sarebbe stato annullato per fuorigioco). Ruben Amorim, dallo scorso novembre tecnico dei Red Devils, si augura che i suoi riprendano la marcia anche in campionato: l’ex Sporting, tuttavia, non è ancora riuscito ad incidere, visto che da quando ha preso il timone soltanto 5 squadre in Premier hanno fatto peggio del Man United, che ha portato a casa a malapena 14 punti.

Sempre lunghissima la sfilza di infortunati in casa Tottenham, anche se Postecoglou potrebbe riabbracciare il portiere titolare Vicario, in dubbio come Maddison, Werner e Udogie. Dall’altro lato Amorim dovrà rinunciare a Mount, Evans e Lisandro a Martinez. Chance per l’ex esterno del Lecce Dorgu, titolare a sinistra.

Come vedere Tottenham-Manchester United in diretta tv e in streaming

Tottenham-Manchester United è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Terzo confronto stagionale tra le due squadre: il Tottenham ha avuto la meglio nei due precedenti, 3-0 ad Old Trafford in campionato e 4-3 a Londra nel match di League Cup dello scorso dicembre. Non c’è due senza tre? Difficile sbilanciarsi, visto il momento difficile di entrambe ma soprattutto le tante assenze con cui devono fare i conti gli Spurs. Preferiamo seguire il trend dei gol: anche in questo caso ce ne aspettiamo almeno tre totali.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Danso, Gray, Spence; Kulusevski, Bissouma, Bentancur; Moore, Tel, Son.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; de Ligt, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2