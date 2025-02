Pronostico Rennes-Lille: tabù infranto

Rennes-Lille è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le due vittorie conquistate nelle ultime due uscite permettono al Rennes di guardare con un certo ottimismo al proseguo della stagione. Fino a poche settimane fa si lottava per la salvezza, adesso le cose sono sensibilmente migliorate e la testa può essere un po’ libera dai brutti pensieri.

Sarebbe opportuno, però, riuscire a battere il Lille che, a differenza della squadra di casa non vive il suo miglior momento di forma. Due sconfitte nelle ultime due uscite, tre se andiamo a contare le ultime cinque. Sì, è evidente che dentro gli ospiti qualcosa non stia proprio girando e questo per il momento non ha comunque intaccato la classifica, che rimane molto bella e con un piazzamento alle prossime coppe europee decisamente alla portata.

Ma basta la classifica per dirci come finirà questa partita? No, evidentemente non basta e la sensazione è che stasera il Rennes possa riuscire a infrangere quello che è un vero e proprio tabù: negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni i padroni di casa non sono mai riusciti a vincere. E quindi è arrivata l’ora giusta per farlo.

Come vedere Rennes-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida Rennes-Lille, in programma domenica 16 febbraio alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Rennes è quotata a 2.70 su Goldbet, Lottomatica e 2.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Rennes ha il colpo in canna con la netta possibilità di una vittoria acuendo in questo modo la crisi del Lille. Match da almeno tre reti complessive e occhio alla rete di Kalimuendo, uno che sta attraversando un ottimo stato di forma fisico e mentale.

Le probabili formazioni di Rennes-Lille

RENNES (3-4-2-1): Samba; Jacquet, Wooh, Brassier; Assignon, Fofana, Cisse, Truffert; Al-Taamari, Blas; Kalimuendo.

LILLE (4-3-3): Chevalier; Meunier, Mandi, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Cabella, Haraldsson, Sahraoui; David.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1