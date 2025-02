Pronostici Serie B 16 febbraio: due gare da “gol” e uno sgambetto

Serie B, trasferta insidiosa per il Pisa dopo il tonfo con il Cittadella davanti al proprio pubblico: Inzaghi dovrà fare attenzione al Cesena.

Dopo 25 giornate le gerarchie sembrano essere definite solamente nelle zone nobili della classifica, dove con ogni probabilità a contendersi i due pass per la promozione diretta saranno Sassuolo, Pisa e Spezia. I neroverdi nell’ultimo turno hanno fatto le prime prove di fuga approfittando dei passi falsi di toscani e liguri.

Il Pisa, battuto a sorpresa dal Cittadella davanti al proprio pubblico (0-1) – interrotta una striscia positiva che durava da 6 giornate – è finito a -5 dalla capolista ed il margine di vantaggio nei confronti della squadra allenata dall’ex Luca D’Angelo non è più così rassicurante (lo Spezia è a -4). I nerazzurri, oltretutto, in questo weekend scenderanno in campo conoscendo i risultati delle dirette concorrenti e la pressione, si sa, può giocare brutti scherzi. Gli uomini di Pippo Inzaghi – il tecnico piacentino dovrà peraltro fare i conti con le assenze per squalifica di Rus e Lind – sono di scena a Cesena: romagnoli altalenanti ma comunque settimi in classifica ed in piena zona playoff, nonché reduci dalla vittoria nel derby con la Reggiana (0-1), decisa da una rete di Saric. Non è da escludere, dunque, che la squadra di Michele Mignani riesca a tenere testa alla seconda forza del torneo, in una gara in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le previsioni sulle altre partite

Cercherà di interrompere il digiuno di sconfitte il Palermo di Alessio Dionisi, la squadra che probabilmente si è più rinforzata nel mercato invernale. I rosanero però hanno collezionato a malapena un punto nelle ultime 3 giornate e domenica scorsa si sono fatti riacciuffare dallo Spezia nei minuti di recupero, sprecando un doppio vantaggio (2-2).

Per rientrare in zona playoff Dionisi non può sbagliare la sfida con il Mantova, che arriva al “Barbera” con le 2 sconfitte sul groppone con Modena e Sassuolo. Non ci si può fidare al 100% di questo Palermo ma la sensazione è che stavolta i 3 punti arriveranno senza grossi problemi all’interno di un match che, visto l’atteggiamento spesso spregiudicato dei virgiliani, dovrebbe riservare parecchie emozioni. Non ci aspettiamo grande spettacolo invece nello scontro diretto tra Frosinone e Reggiana: nonostante la vittoria manchi dallo scorso dicembre ed il penultimo posto in classifica, i ciociari eviteranno verosimilmente la sconfitta contro i granata, ancora alle prese con l’infermeria piena. Grossa opportunità, infine, per la sorprendente Juve Stabia: le Vespe, imbattute al “Menti” da novembre, ospitano un Cosenza che è tornato a credere nella salvezza dopo il successo sofferto nello scontro diretto con la Carrarese. I calabresi, ultimi, non possono fare calcoli e dovranno tentare di prendersi l’intera posta in palio, esponendosi anche a qualche rischio: altra gara da gol.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Frosinone-Reggiana)

Palermo (in Palermo-Mantova)

Pisa o pareggio (in Cesena-Pisa)

Le partite da almeno due gol complessivi

Palermo-Mantova

Juve Stabia-Cosenza

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Juve Stabia-Cosenza

Cesena-Pisa

La partita da meno di tre gol complessivi

Frosinone-Reggiana

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Juve Stabia-Cosenza è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI