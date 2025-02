Pronostico Tolosa-Psg: Luis Enrique mette la sesta

Tolosa-Psg è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il momento migliore dell’anno per il Psg di Luis Enrique. Non solo un campionato ormai messo in cassaforte da un filotto di risultati utili di fila che hanno permesso di allungare in maniera importante in classifica, ma anche il passaggio agli ottavi di finale di Champions League è cosa fatta dopo la vittoria in trasferta nel derby contro il Brest andato in scena nel corso della settimana. Tutto molto bello.

Ma nessuno, appunto perché la gara di ritorno di mercoledì è una pura formalità, si vuole fermare. E contro il Tolosa i parigini sono pronti a mettere la sesta. In questo caso non parliamo della marcia, ma della sesta affermazione di fila che, una succulenta affermazione in trasferta, potrebbe portare in dote ad un allenatore che da poche settimane ha anche rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Un giusto riconoscimento a quello che sta facendo: una squadra giovane il Psg, diversa da quella che siamo stati abituati a vedere nel corso degli ultimi anni. Una squadra che sta dimostrando di avere margini di miglioramento e che nelle prossime stagioni potrebbe dare del filo da torcere a tutti.

Nessun problema contro il Tolosa, uno dei peggiori attacchi del campionato francese, che nonostante non segni quindi tantissimi ha ormai raggiunto, o quasi, il vero obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza. Con i suoi 27 punti, e una classifica che dice decimo posto, non c’è più spazio per pensare a male.

Il pronostico

Contro uno dei peggiori attacchi di tutto il campionato, nessun problema per il Psg che è pronto a incamerare altri tre punti. Match che dovrebbe vedere andare a segno solo la formazione ospite.

Le probabili formazioni di Tolosa-Psg

TOLOSA (3-4-3): Haug; Akdag, Cresswell, Suazo; Messali, Sierro, Casseres, Donnum; Babicka, Magri, Aboukhlal.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez; Lee, Vitinha, Joao Neves; Dembele, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3