Pronostico Leicester-Arsenal: attacco completamente da reinventare

Leicester-Arsenal è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dieci giorni di “riposo” per l’Arsenal, che una settimana fa non è sceso in campo nel weekend dedicato all’FA Cup semplicemente perché eliminato nel turno precedente dal Manchester United. I Gunners non giocano dal match con il Newcastle in League Cup: sconfitta (2-0) che ha decretato la fine dell’avventura del club londinese anche nell’altra coppa nazionale. Ciò significa che da qui al prossimo mese di maggio gli uomini di Mikel Arteta potranno concentrarsi esclusivamente sulla Premier League e sulla Champions League.

Mercoledì scorso, intanto, da Goodison Park è arrivata un’ottima notizia: nel derby con l’Everton il Liverpool è stato riacciuffato in pieno recupero dai suoi rivali cittadini, non riuscendo a sfruttare il recupero per allungare ulteriormente sull’Arsenal. L’attuale classifica, stavolta priva di asterischi, vede i Reds sempre al comando, ma il vantaggio di +7 tiene ancora in vita le speranze di rimonta dei Gunners.

Sarà importante, in ogni caso, non perdere punti contro un avversario in difficoltà come il Leicester, che sta cercando disperatamente di abbandonare la zona retrocessione. Le Foxes sono terzultime e dallo scorso 8 dicembre hanno incassato quasi solo sconfitte in Premier League, ad eccezione della vittoria in casa del Tottenham. In casa gli uomini di Ruud van Nistelrooy danno l’impressione di fare ancora più fatica: al King Power Stadium hanno perso le ultime quattro, senza segnare neppure un gol. Leicester sconfitto anche nelle ultime due trasferte, tra cui quella in FA Cup con il Manchester United ad Old Trafford (2-1). Contro l’Arsenal le possibilità di portare a casa punti sono poche, sebbene la squadra di Arteta si presenterà coi giocatori contati in attacco: stagione finita per Havertz, ma a Leicester non ci sarà neppure Martinelli, out 2 settimane.

Come vedere Leicester-Arsenal in diretta tv e in streaming

Leicester-Arsenal è in programma sabato alle 13:30.

Il pronostico

Nonostante le numerose assenze in attacco, l’Arsenal dovrebbe riuscire a portare via i 3 punti da Leicester. La squadra di Arteta punterà sulla solidità difensiva (miglior difesa del torneo) per battere le Foxes. E non è da escludere che i Gunners facciano pure registrare un clean sheet.

Le probabili formazioni di Leicester-Arsenal

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Justin, Okoli, Faes, Thomas; Ndidi, Soumaré; Decordova-Reid, El Khannouss, Ayew; Vardy.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Trossard, Sterling.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2