Pronostico Lazio-Napoli: bestia nera per Conte

Lazio-Napoli è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Potrebbe essere il primo vero passaggio cruciale per lo scudetto. La Lazio ospita il Napoli e a questo match guarda ovviamente con molto interesse l’Inter di Inzaghi che poi domenica sera sarà impegnata sul campo della Juventus per il derby d’Italia.

E gli azzurri di Conte, primi in classifica con un solo punto di vantaggio rispetto ai nerazzurri, non ci arrivano nelle migliori condizioni. Anzi, ci arrivano con una squadra assai diversa da quella che ha già perso per due volte in questa stagione, prima in campionato e poi in Coppa Italia. Non ci sarà come sappiamo Kvara, che è andato al Psg e che non è stato sostituito degnamente (Okafor non è proprio al livello del georgiano) e nemmeno Neres, che si è fatto male e che salterà la trasferta. Un Napoli che insomma, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe anche tornare alla difesa a 3 con Lukaku-Raspadori a comporre la coppia offensiva. Non il massimo per una squadra che, vista la situazione in classifica, può e deve lottare per lo scudetto.

E oltre a quelli che sono i precedenti la Lazio vive un buono stato di salute fisica e mentale. Il fatto di aver chiuso tra le prime otto in Europa League (la truppa di Baroni ha chiuso al primo posto della classifica e attende il sorteggio per l’avversaria degli ottavi) permette di vivere almeno per il mese di febbraio delle settimane semplici senza troppi impegni. E poi il quarto posto al momento occupato in classifica dà morale, e gioia, nell’affrontare ogni partita con la possibilità di rimanere dentro quelle posizioni che porterebbero ad una qualificazione Champions per il prossimo anno. Insomma, ci sembra evidente che sarà durissima per il Napoli fare bottino pieno.

Come vedere Lazio-Napoli in diretta tv e in streaming

Lazio-Napoli, in programma sabato alle 18:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un gol per squadra quasi sicuramente. E il risultato finale potrebbe essere proprio una X. Di solito si dice non c’è due senza tre (quindi terza vittoria della Lazio), ma il Napoli è comunque cresciuto e pure se in emergenza riuscirà a strappare almeno un punto.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1