Pronostico Twente-Bodo Glimt: gol a raffica

Twente-Bodo|Glimt è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Nessun precedente tra queste due formazioni ma questo, evidentemente, non significa nulla. Perché guardando quelli che sono di solito i risultati del Twente e del Bodo|Glimt, che prima di quella clamorosa vittoria contro la Roma nessuno conosceva, possiamo tranquillamente affermare una cosa.

Sono due squadre che della fase difensiva non fanno il loro punto di forza. Evidentemente viene fuori questo leggendo, appunto, quelli che sono i dati delle due squadre. E siccome, come al solito, anche questa sarà una partita abbastanza aperta, crediamo fortemente che ci saranno diverse reti nel corso del match. Poi, per quanto riguarda il finale, abbiamo anche un nostro pensiero, che ve lo riportiamo. Vuoi o non vuoi, il Twente, rispetto al Bodo, gioca in un campionato sicuramente più allettante e sicuramente più difficile rispetto a quello norvegese. Insomma, anche con una diversità nei contenuti e non solo, pure sotto il profilo tecnico e fisico. E nel corso di 90minuti che si potrebbero rivelare decisivi per il proseguo della stagione, è ovvio che i padroni di casa, spinti anche da un pubblico abbastanza caldo, partano i favori del pronostico.

Come vedere Twente-Bodo|Glimt in diretta tv e streaming

La sfida Twente-Bodo|Glimt, valida per lo spareggio d’andata che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Twente è quotata 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Come spiegato prima sarà un match da almeno tre reti complessive, con una vittoria del Twente che potrebbe, visto il finale che ci aspettiamo, anche indirizzare il passaggio del turno. Ma per essere sicuri, o quasi, meglio puntare sull’over. O magari sul gol.

Le probabili formazioni di Twente-Bodo|Glimt

TWENTE (3-5-2): Unnerstall; Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine; Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief; Van Wolfswinkel.

BODO|GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hauge, Hogh.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1